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Бои в Курской области продолжаются 23-й день: главное

Потери ВСУ на направлении превысили 7000 военнослужащих
Екатерина Дорофеева
Минобороны России

Бои Вооруженных сил России и украинских формирований в Курской области продолжаются более трех недель. В регионе действуют режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении превысили 7000 человек. Режим КТО сохраняется в Брянской и Белгородской области, в последнем регионе также введен режим ЧС федерального характера.

«Ведомости» собрали информацию о ситуации в приграничье на 23-й день боевых действий.

Сводка от Минобороны России

За последние сутки Вооруженные силы России отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное и Малая Локня. Российские военнослужащие также сорвали попытки атак противника в направлении населенных пунктов Спальное, Ольговка и Русская Конопелька, в результате чего украинские формирования потеряли до 75 человек убитыми и ранеными.

ВС РФ с помощью авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районом сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов механизированных, десантно-штурмовой бригады, а также отдельного стрелкового батальона ВСУ, бригады нацгвардии и трех бригад теробороны.

За сутки противник потерял до 380 военнослужащих и 30 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 7000 военнослужащих. ВС РФ продолжают проводить разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника в лесных массивах.

Кремль опроверг публикации об отправке призывников в регион

Призывников не отправляют в регион и не заставляют подписывать контракт, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга. Так он прокомментировал сообщения некоторых СМИ об этом.

«Чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности. Не считаем необходимым такие сообщения комментировать», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Курская АЭС функционирует в штатном режиме

Курская атомная электростанция работает в штатном режиме после обезвреживания неразорвавшегося боеприпаса HIMARS, находившегося вблизи станции, сообщили в Росэнергоатоме. Радиационный фон станции находится в пределах нормы.

28 августа инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас ВСУ в 5 км от Курской АЭС. Военнослужащие получили сообщение, что вблизи станции обнаружен сбитый снаряд РСЗО HIMARS. На месте оказался обломок ракеты, начиненный 183 неразорвавшимися поражающими элементами.

Песков назвал очевидной вину Украины в нагнетании ядерной опасности на Курской АЭС. «По понятным причинам МАГАТЭ ссылается на отсутствие полномочий объявлять виновных в этих ударах. Но здесь все настолько очевидно, что вопросов на этот счет нет», – сказал он, комментируя визит Гросси на станцию. Он состоялся 27 августа.

Ситуация в Белгородской области

ВСУ на постоянной основе продолжают обстреливать регион. За последние сутки они атаковали девять районов и округов, сообщает губернатор.

Населенные пункты в Белгородском районе подверглись атакам с помощью 78 боеприпасов и пяти беспилотников в ходе пяти обстрелов. В Волоконовском районе ВСУ выпустили по селам 29 боеприпасов и пять дронов в ходе четырех обстрелов. В Краснояружском районе по населенным пунктам было выпущено 15 боеприпасов во время трех обстрелов. В Шебекинском городском округе по населенным пунктам выпущено 16 боеприпасов и шесть беспилотников в ходе пяти обстрелов.

Главное в Брянской области

Поздно вечером 27 августа ВСУ атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки ранения получили сотрудник пожарно-спасательной службы, глава муниципального образования Александр Подольный и водитель.

Богомаз рассказал, что после атаки первого дрона начался пожар в жилом домовладении, куда позже прибыл Подольный и пожарные. Во время устранения последствий ВСУ повторно атаковали населенный пункт, где глава муниципального образования оказывал помощь жителям.

Слова Трампа о «третьей мировой» и «план победы» Зеленского

27 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Киева есть «план победы над Россией». По его словам, в сентябре его представят главе США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты страны Дональду Трампу и Камале Харрис. Зеленский добавил, что заход ВСУ в Курскую область является первой частью этого плана.

Песков, комментируя его высказывание, заявил, что Россия продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей. Он подчеркнул, что Москва не в первый раз слышит подобные заявления от Киева.

В Кремле также прокомментировали слова Трампа о том, что вторжение ВСУ в Курскую область может привести к началу третьей мировой войны. По словам пресс-секретаря президента РФ, к таким «алармистским заявлениям» можно отнестись с пониманием из-за эскалации напряженности.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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