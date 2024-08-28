Бои в Курской области продолжаются 23-й день: главное

Населенные пункты в Белгородском районе подверглись атакам с помощью 78 боеприпасов и пяти беспилотников в ходе пяти обстрелов. В Волоконовском районе ВСУ выпустили по селам 29 боеприпасов и пять дронов в ходе четырех обстрелов. В Краснояружском районе по населенным пунктам было выпущено 15 боеприпасов во время трех обстрелов. В Шебекинском городском округе по населенным пунктам выпущено 16 боеприпасов и шесть беспилотников в ходе пяти обстрелов.