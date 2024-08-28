Бои в Курской области продолжаются 23-й день: главное

Бои в Курской области продолжаются 23-й день: главноеПотери ВСУ на направлении превысили 7000 военнослужащих
Бои Вооруженных сил России и украинских формирований в Курской области продолжаются более трех недель. В регионе действуют режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении превысили 7000 человек. Режим КТО сохраняется в Брянской и Белгородской области, в последнем регионе также введен режим ЧС федерального характера.
«Ведомости» собрали информацию о ситуации в приграничье на 23-й день боевых действий.
Сводка от Минобороны России
За последние сутки Вооруженные силы России отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное и Малая Локня. Российские военнослужащие также сорвали попытки атак противника в направлении населенных пунктов Спальное, Ольговка и Русская Конопелька, в результате чего украинские формирования потеряли до 75 человек убитыми и ранеными.
ВС РФ с помощью авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районом сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов механизированных, десантно-штурмовой бригады, а также отдельного стрелкового батальона ВСУ, бригады нацгвардии и трех бригад теробороны.
За сутки противник потерял до 380 военнослужащих и 30 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 7000 военнослужащих. ВС РФ продолжают проводить разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника в лесных массивах.
Кремль опроверг публикации об отправке призывников в регион
Призывников не отправляют в регион и не заставляют подписывать контракт, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга. Так он прокомментировал сообщения некоторых СМИ об этом.
«Чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности. Не считаем необходимым такие сообщения комментировать», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Курская АЭС функционирует в штатном режиме
Курская атомная электростанция работает в штатном режиме после обезвреживания неразорвавшегося боеприпаса HIMARS, находившегося вблизи станции, сообщили в Росэнергоатоме. Радиационный фон станции находится в пределах нормы.
28 августа инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас ВСУ в 5 км от Курской АЭС. Военнослужащие получили сообщение, что вблизи станции обнаружен сбитый снаряд РСЗО HIMARS. На месте оказался обломок ракеты, начиненный 183 неразорвавшимися поражающими элементами.
Песков назвал очевидной вину Украины в нагнетании ядерной опасности на Курской АЭС. «По понятным причинам МАГАТЭ ссылается на отсутствие полномочий объявлять виновных в этих ударах. Но здесь все настолько очевидно, что вопросов на этот счет нет», – сказал он, комментируя визит Гросси на станцию. Он состоялся 27 августа.
Ситуация в Белгородской области
ВСУ на постоянной основе продолжают обстреливать регион. За последние сутки они атаковали девять районов и округов, сообщает губернатор.
Населенные пункты в Белгородском районе подверглись атакам с помощью 78 боеприпасов и пяти беспилотников в ходе пяти обстрелов. В Волоконовском районе ВСУ выпустили по селам 29 боеприпасов и пять дронов в ходе четырех обстрелов. В Краснояружском районе по населенным пунктам было выпущено 15 боеприпасов во время трех обстрелов. В Шебекинском городском округе по населенным пунктам выпущено 16 боеприпасов и шесть беспилотников в ходе пяти обстрелов.
Главное в Брянской области
Поздно вечером 27 августа ВСУ атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки ранения получили сотрудник пожарно-спасательной службы, глава муниципального образования Александр Подольный и водитель.
Богомаз рассказал, что после атаки первого дрона начался пожар в жилом домовладении, куда позже прибыл Подольный и пожарные. Во время устранения последствий ВСУ повторно атаковали населенный пункт, где глава муниципального образования оказывал помощь жителям.
Слова Трампа о «третьей мировой» и «план победы» Зеленского
27 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Киева есть «план победы над Россией». По его словам, в сентябре его представят главе США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты страны Дональду Трампу и Камале Харрис. Зеленский добавил, что заход ВСУ в Курскую область является первой частью этого плана.
Песков, комментируя его высказывание, заявил, что Россия продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей. Он подчеркнул, что Москва не в первый раз слышит подобные заявления от Киева.
В Кремле также прокомментировали слова Трампа о том, что вторжение ВСУ в Курскую область может привести к началу третьей мировой войны. По словам пресс-секретаря президента РФ, к таким «алармистским заявлениям» можно отнестись с пониманием из-за эскалации напряженности.