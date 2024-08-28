В Кремле опровергли сообщения об отправке призывников в Курскую область

Бои Вооруженных сил (ВС) России с подразделениями украинской армии в Курской области продолжаются на протяжении почти трех недель. Противник вторгся в регион 6 августа, с тех пор, по данным Минобороны РФ, он потерял на Курском направлении более 6600 военнослужащих.