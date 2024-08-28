В Кремле опровергли сообщения об отправке призывников в Курскую область
Сообщения о том, что в Курскую область отправляют призывников и заставляют их подписывать контракт, – ложь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет. Чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности. Не считаем необходимым такие сообщения комментировать», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Бои Вооруженных сил (ВС) России с подразделениями украинской армии в Курской области продолжаются на протяжении почти трех недель. Противник вторгся в регион 6 августа, с тех пор, по данным Минобороны РФ, он потерял на Курском направлении более 6600 военнослужащих.
24 августа Россия вернула 115 военнослужащих ВС РФ, которые попали в плен в Курской области. Взамен противнику были переданы 115 военнопленных ВСУ. Посредником при возвращении пленных выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
25 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали из зоны боевых действий в Курской области 51 солдата срочной службы. С просьбой об этом обратилось руководство 14-го стрелкового батальона.