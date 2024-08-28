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В Курской области сбили две управляемые бомбы ВСУ

Ведомости

В Курской области сбили две управляемые бомбы, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В приграничном районе Курской области сбиты две управляемые авиационные бомбы ВСУ. Благодарю наших бойцов ПВО», – написал он в своем Telegram-канале.

28 августа также стало известно, что группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас ВСУ в 5 км от Курской АЭС. Военнослужащие получили сообщение, что в близи станции обнаружен сбитый снаряд РСЗО HIMARS. На месте оказался обломок ракеты, начиненный 183 неразорвавшимися поражающими элементами. 

Бои в Курской области между Вооруженными силами России и ВСУ продолжаются уже более 20 дней – с 6 августа. В регионе введен режим контртеррористической операции и действует режим ЧС федерального характера. По последним данным от Минобороны, потери противника на Курском направлении за весь период боевых действий составили более 6600 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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