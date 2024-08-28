В Курской области сбили две управляемые бомбы ВСУ
В Курской области сбили две управляемые бомбы, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«В приграничном районе Курской области сбиты две управляемые авиационные бомбы ВСУ. Благодарю наших бойцов ПВО», – написал он в своем Telegram-канале.
28 августа также стало известно, что группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас ВСУ в 5 км от Курской АЭС. Военнослужащие получили сообщение, что в близи станции обнаружен сбитый снаряд РСЗО HIMARS. На месте оказался обломок ракеты, начиненный 183 неразорвавшимися поражающими элементами.
Бои в Курской области между Вооруженными силами России и ВСУ продолжаются уже более 20 дней – с 6 августа. В регионе введен режим контртеррористической операции и действует режим ЧС федерального характера. По последним данным от Минобороны, потери противника на Курском направлении за весь период боевых действий составили более 6600 военнослужащих.