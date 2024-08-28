В Курской области сбили две управляемые бомбы ВСУ

Бои в Курской области между Вооруженными силами России и ВСУ продолжаются уже более 20 дней – с 6 августа. В регионе введен режим контртеррористической операции и действует режим ЧС федерального характера. По последним данным от Минобороны, потери противника на Курском направлении за весь период боевых действий составили более 6600 военнослужащих.