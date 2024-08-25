Кадыров: 51 срочник эвакуирован из зоны боевых действий в Курской области
Военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали из зоны боевых действий в Курской области 51 солдата срочной службы. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он добавил, что с просьбой об этом ранее обратилось руководство 14-го стрелкового батальона.
«В результате во главе с начальником штаба с позывным «Эльбрус» наши бойцы на легковых автомобилях под плотным минометным огнем противника прорвались в населенный пункт Уланок и тремя рейсами вывезли оттуда наших ребят», – уточнил Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что рад тому, что среди эвакуированных находятся проходившие как без вести пропавшие срочники. Ранее их семьи обращались в Совет Федерации России с просьбой их найти. Кадыров поблагодарил всех, кто принимал участие в эвакуации военнослужащих срочной службы.
24 августа Кадыров сообщил, что военные «Ахмат-Чечни» и двое пограничников вывели из украинского окружения в Курской области 40 солдат срочной службы. По его словам, они пробирались через леса и заслоны противника на протяжении 18 дней. Срочников передали их командирам.
В тот же день Россия вернула 115 российских военных, попавших в плен в Курской области, в результате обмена. По словам депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаила Саралиева, речь идет о срочниках, проходивших службу на границе Курской области. Посредником при возвращении военнопленных выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
В Курской области уже более двух недель продолжаются бои Вооруженных сил РФ и ВСУ. Украинские подразделения вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.