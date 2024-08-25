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Кадыров: 51 срочник эвакуирован из зоны боевых действий в Курской области

Ведомости

Военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали из зоны боевых действий в Курской области 51 солдата срочной службы. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он добавил, что с просьбой об этом ранее обратилось руководство 14-го стрелкового батальона.

«В результате во главе с начальником штаба с позывным «Эльбрус» наши бойцы на легковых автомобилях под плотным минометным огнем противника прорвались в населенный пункт Уланок и тремя рейсами вывезли оттуда наших ребят», – уточнил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что рад тому, что среди эвакуированных находятся проходившие как без вести пропавшие срочники. Ранее их семьи обращались в Совет Федерации России с просьбой их найти. Кадыров поблагодарил всех, кто принимал участие в эвакуации военнослужащих срочной службы.

24 августа Кадыров сообщил, что военные «Ахмат-Чечни» и двое пограничников вывели из украинского окружения в Курской области 40 солдат срочной службы. По его словам, они пробирались через леса и заслоны противника на протяжении 18 дней. Срочников передали их командирам.

В тот же день Россия вернула 115 российских военных, попавших в плен в Курской области, в результате обмена. По словам депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаила Саралиева, речь идет о срочниках, проходивших службу на границе Курской области. Посредником при возвращении военнопленных выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В Курской области уже более двух недель продолжаются бои Вооруженных сил РФ и ВСУ. Украинские подразделения вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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