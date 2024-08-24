Кадыров: бойцы полка «Ахмат-Чечня» вывели из окружения ВСУ 40 срочников

По его словам, шестеро российских военных находились на одном из участков границы с 6 августа – дня вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Будучи практически в полном окружении, они удерживали свои позиции, отбивая атаки противника. Когда у бойцов кончили боеприпасы, они ушли, чтобы не оказаться в плену, и вывели с собой «из кольца» еще 40 молодых солдат срочной службы.