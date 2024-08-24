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Кадыров: бойцы полка «Ахмат-Чечня» вывели из окружения ВСУ 40 срочников

Ведомости

Четверо военнослужащих полка «Ахмат-Чечня» и двое пограничников вывели из украинского окружения в Курской области 40 солдат срочной службы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, шестеро российских военных находились на одном из участков границы с 6 августа – дня вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Будучи практически в полном окружении, они удерживали свои позиции, отбивая атаки противника. Когда у бойцов кончили боеприпасы, они ушли, чтобы не оказаться в плену, и вывели с собой «из кольца» еще 40 молодых солдат срочной службы.

«На протяжении 18 дней вместе они пробирались через леса и заслоны противника к нашим частям. Прежде чем наконец выйти на группу Каштана из спецназа "Ахмат", эти ребята прошли в крайне сложных условиях несколько десятков километров», – написал Кадыров.

Срочников передали их командирам. По словам главы Чечни, военные «Ахмат-Чечни» немного отдохнут и вернутся на передовую, «чтобы с новыми силами нещадно бить фашистов на российской земле».

24 августа стало известно, что Россия вернула 115 российских военных, попавших в плен в Курской области. По словам депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаила Саралиева, речь идет о срочниках, проходивших службу на границе Курской области. Посредником при возвращении военнопленных выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В этот же день Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск. Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов и начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской доложили президенту о противодействии вторгшимся в Курскую область силам противника и мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения спецоперации.

Боевые действия в Курской области продолжаются более двух недель. 24 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что ВС России восстановили контроль над еще одним населенным пунктом в Курской области. 15 августа стало известно, что под контроль России вернулись курские села Крупец и Мартыновка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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