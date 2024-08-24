Военные освободили от ВСУ еще один населенный пункт в Курской области

Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа – в этот день на территорию России вторглись подразделения украинской армии. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По словам врио главы региона Алексея Смирнова, с момента вторжения в Курскую область вооруженных сил Украины (ВСУ) регион в общей сложности покинули 133 000 человек.