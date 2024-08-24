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Военные освободили от ВСУ еще один населенный пункт в Курской области

Ведомости

Военные Вооруженных сил (ВС) России восстановили контроль над еще одним населенным пунктом в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в беседе с ТАСС.

По его словам, задачу выполнили военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

«Противник всеми силами ежедневно уничтожается. Пока обстановка такая, что внизу наши подразделения – подразделения 810-й бригады – взяли населенный пункт, дальше продолжают зачищать. Мы же здесь наверху удерживаем и уничтожаем противника», – сказал Алаудинов.

15 августа сообщалось, что под контроль России вернулись курские села Крупец и Мартыновка.

Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа – в этот день на территорию России вторглись подразделения украинской армии. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По словам врио главы региона Алексея Смирнова, с момента вторжения в Курскую область вооруженных сил Украины (ВСУ) регион в общей сложности покинули 133 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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