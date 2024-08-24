Военные освободили от ВСУ еще один населенный пункт в Курской области
Военные Вооруженных сил (ВС) России восстановили контроль над еще одним населенным пунктом в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в беседе с ТАСС.
По его словам, задачу выполнили военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.
«Противник всеми силами ежедневно уничтожается. Пока обстановка такая, что внизу наши подразделения – подразделения 810-й бригады – взяли населенный пункт, дальше продолжают зачищать. Мы же здесь наверху удерживаем и уничтожаем противника», – сказал Алаудинов.
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа – в этот день на территорию России вторглись подразделения украинской армии. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По словам врио главы региона Алексея Смирнова, с момента вторжения в Курскую область вооруженных сил Украины (ВСУ) регион в общей сложности покинули 133 000 человек.