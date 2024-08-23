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Вашингтон обсуждает с Украиной увеличение глубины ударов по России

Ведомости

Администрация США обсуждает с Киевом перспективы увеличения глубины ударов по территории России американским оружием, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Как вы знаете, президент [США Джо Байден] разрешил им [властям Украины] применять американские боеприпасы через эту границу, чтобы отвечать на надвигающиеся угрозы. Мы все еще ведем переговоры [такого рода] с ними», – сказал он на брифинге (цитата по ТАСС).

Кирби уточнил, что пока «новых политических решений» по этой части принято не было.

22 августа заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Киев может наносить удары по территории России. «Наша политика действительно позволяет Украине наносить контрудары, чтобы защищаться от российских атак в этом пограничном регионе», – сказала она.

При этом, как отмечала Сингх, у США остаются вопросы к Украине по намерениям ВСУ в Курской области. По ее словам, Вашингтону предстоит уточнить дальнейшие планы Киева на встрече министра обороны США Ллойда Остина со своим украинском коллегой Рустемом Умеровым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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