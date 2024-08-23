Вашингтон обсуждает с Украиной увеличение глубины ударов по России

«Как вы знаете, президент [США Джо Байден] разрешил им [властям Украины] применять американские боеприпасы через эту границу, чтобы отвечать на надвигающиеся угрозы. Мы все еще ведем переговоры [такого рода] с ними», – сказал он на брифинге (цитата по ТАСС).