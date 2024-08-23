Вашингтон обсуждает с Украиной увеличение глубины ударов по России
Администрация США обсуждает с Киевом перспективы увеличения глубины ударов по территории России американским оружием, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Как вы знаете, президент [США Джо Байден] разрешил им [властям Украины] применять американские боеприпасы через эту границу, чтобы отвечать на надвигающиеся угрозы. Мы все еще ведем переговоры [такого рода] с ними», – сказал он на брифинге (цитата по ТАСС).
Кирби уточнил, что пока «новых политических решений» по этой части принято не было.
22 августа заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Киев может наносить удары по территории России. «Наша политика действительно позволяет Украине наносить контрудары, чтобы защищаться от российских атак в этом пограничном регионе», – сказала она.
При этом, как отмечала Сингх, у США остаются вопросы к Украине по намерениям ВСУ в Курской области. По ее словам, Вашингтону предстоит уточнить дальнейшие планы Киева на встрече министра обороны США Ллойда Остина со своим украинском коллегой Рустемом Умеровым.