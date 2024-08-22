Пентагон: политика США позволяет Украине наносить удары по России

Как говорил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, озвученное в июне Путиным мирное предложение перестало быть актуальным. При этом помощник президента Юрий Ушаков позже уточнил, что эти условия не аннулированы, но с учетом произошедшего в Курской области Москва пока не намерена вести диалог с Киевом.