Пентагон: политика США позволяет Украине наносить удары по России
Киев может наносить удары по территории России, поскольку это не противоречит политике США, заявила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«Наша политика действительно позволяет Украине наносить контрудары, чтобы защищаться от российских атак в этом пограничном регионе», – сказала она (цитата по ТАСС).
В ходе брифинга Сингх сообщила, что Вашингтону предстоит уточнить дальнейшие планы Киева на встрече министра обороны США Ллойда Остина со своим украинском коллегой Рустемом Умеровым. По ее словам, у США остаются вопросы по намерениями ВСУ в Курской области.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО), в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что цель Киева – подготовить основу для окончания конфликта на Украине. 12 августа президент РФ Владимир Путин исключил возможность мирных переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре» и пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики.
Как говорил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, озвученное в июне Путиным мирное предложение перестало быть актуальным. При этом помощник президента Юрий Ушаков позже уточнил, что эти условия не аннулированы, но с учетом произошедшего в Курской области Москва пока не намерена вести диалог с Киевом.