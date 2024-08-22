Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Пентагон: политика США позволяет Украине наносить удары по России

Ведомости

Киев может наносить удары по территории России, поскольку это не противоречит политике США, заявила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Наша политика действительно позволяет Украине наносить контрудары, чтобы защищаться от российских атак в этом пограничном регионе», – сказала она (цитата по ТАСС).

В ходе брифинга Сингх сообщила, что Вашингтону предстоит уточнить дальнейшие планы Киева на встрече министра обороны США Ллойда Остина со своим украинском коллегой Рустемом Умеровым. По ее словам, у США остаются вопросы по намерениями ВСУ в Курской области.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО), в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что цель Киева – подготовить основу для окончания конфликта на Украине. 12 августа президент РФ Владимир Путин исключил возможность мирных переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре» и пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики. 

Как говорил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, озвученное в июне Путиным мирное предложение перестало быть актуальным. При этом помощник президента Юрий Ушаков позже уточнил, что эти условия не аннулированы, но с учетом произошедшего в Курской области Москва пока не намерена вести диалог с Киевом.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных