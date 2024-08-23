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Боррель: Евросоюз является частью конфликта на Украине

Ведомости

Евросоюз является частью конфликта на Украине, но не выступает в качестве одной из его сторон. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время международной конференции в Испании.

«Мы – часть этой игры. Мы не являемся стороной конфликта, но мы – его часть, и то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность», – сказал он, трансляция конференции шла на его странице в соцсети Х.

21 августа Боррель призвал разрешить Украине наносить удары вглубь территории России. Это, по его мнению, продвинет миротворческие усилия. Кроме того, он во время разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой выразил поддержку Киеву.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои Вооруженных сил России и ВСУ. Обстановка в регионе отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, там введен режим контртеррористической операции. Сложная ситуация сохраняется и в Белгородской области – ВСУ продолжают обстреливать регион. Там тоже действует режим ЧС федерального характера и продолжается контртеррористическая операция. Режим КТО также введен в Брянской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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