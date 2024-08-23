Боррель: Евросоюз является частью конфликта на Украине
Евросоюз является частью конфликта на Украине, но не выступает в качестве одной из его сторон. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время международной конференции в Испании.
«Мы – часть этой игры. Мы не являемся стороной конфликта, но мы – его часть, и то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность», – сказал он, трансляция конференции шла на его странице в соцсети Х.
21 августа Боррель призвал разрешить Украине наносить удары вглубь территории России. Это, по его мнению, продвинет миротворческие усилия. Кроме того, он во время разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой выразил поддержку Киеву.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.
С 6 августа в Курской области продолжаются бои Вооруженных сил России и ВСУ. Обстановка в регионе отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, там введен режим контртеррористической операции. Сложная ситуация сохраняется и в Белгородской области – ВСУ продолжают обстреливать регион. Там тоже действует режим ЧС федерального характера и продолжается контртеррористическая операция. Режим КТО также введен в Брянской области.