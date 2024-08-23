Моди сообщил Зеленскому о готовности Индии помочь в достижении мира на Украине
Урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через диалог и дипломатию, и Индия готова содействовать установлению мира. Об этом на встрече в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает Reuters.
«Я хочу заверить вас, что Индия готова играть активную роль в любых усилиях по достижению мира. Если я смогу сыграть в этом какую-то роль лично, я сделаю это, хочу заверить вас как друг», – сказал Моди.
Он подчеркнул, что все стороны должны как можно скорее начать переговорный процесс.
Моди прибыл в Киев 23 августа по приглашению Зеленского. В составе индийской делегации – министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и советник премьера по национальной безопасности Аджит Довал. Этой поездке предшествовали визиты Моди в Польшу и Москву, где он также выступал за мирное разрешение конфликта. По данным Reuters, Киев расценил его прибытие на Украину как важную возможность для Киева донести свою позицию до Индии, которая имеет тесные связи с Москвой.