Моди сообщил Зеленскому о готовности Индии помочь в достижении мира на Украине

Моди прибыл в Киев 23 августа по приглашению Зеленского. В составе индийской делегации – министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и советник премьера по национальной безопасности Аджит Довал. Этой поездке предшествовали визиты Моди в Польшу и Москву, где он также выступал за мирное разрешение конфликта. По данным Reuters, Киев расценил его прибытие на Украину как важную возможность для Киева донести свою позицию до Индии, которая имеет тесные связи с Москвой.