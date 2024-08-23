Моди встретился с Зеленским в Киеве
Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщил телеканал NDTV. Планируется, что они проведут переговоры лично и на уровне делегаций, уделив особое внимание поиску способов урегулирования российско-украинского конфликта.
Моди и Зеленский обнялись и пожали друг другу руки во время встречи, что видно на видеозаписи, опубликованной украинским изданием «Страна.ua».
Это первый визит председателя правительства Индии на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 г. Моди прибыл в Киев по приглашению Зеленского. В составе индийской делегации – министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и советник премьера по национальной безопасности Аджит Довал.
С 21 по 22 августа Моди также провел переговоры в Польше с премьером Дональдом Туском. На встрече с представителями индийской диаспоры в республике Моди пояснил, что Индия выступает за мир в Европе и призывает мировое сообщество урегулировать конфликт на Украине совместными усилиями.
Поездкам премьера в Польшу и на Украину предшествовал визит в Россию с 8 по 9 июля. В Москве он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский тогда осудил этот визит, за что украинского посла в Дели вызвали в индийский МИД. Сам Моди в Москве вновь выступил за мирное разрешение конфликта на Украине и добился увольнения из российской армии индийцев, «по заблуждению» попавших в зону спецоперации.