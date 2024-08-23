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Моди встретился с Зеленским в Киеве

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщил телеканал NDTV. Планируется, что они проведут переговоры лично и на уровне делегаций, уделив особое внимание поиску способов урегулирования российско-украинского конфликта.

Моди и Зеленский обнялись и пожали друг другу руки во время встречи, что видно на видеозаписи, опубликованной украинским изданием «Страна.ua».

Это первый визит председателя правительства Индии на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 г. Моди прибыл в Киев по приглашению Зеленского. В составе индийской делегации – министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и советник премьера по национальной безопасности Аджит Довал.

С 21 по 22 августа Моди также провел переговоры в Польше с премьером Дональдом Туском. На встрече с представителями индийской диаспоры в республике Моди пояснил, что Индия выступает за мир в Европе и призывает мировое сообщество урегулировать конфликт на Украине совместными усилиями.

Поездкам премьера в Польшу и на Украину предшествовал визит в Россию с 8 по 9 июля. В Москве он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский тогда осудил этот визит, за что украинского посла в Дели вызвали в индийский МИД. Сам Моди в Москве вновь выступил за мирное разрешение конфликта на Украине и добился увольнения из российской армии индийцев, «по заблуждению» попавших в зону спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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