Моди встретился с Зеленским в Киеве

Поездкам премьера в Польшу и на Украину предшествовал визит в Россию с 8 по 9 июля. В Москве он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский тогда осудил этот визит, за что украинского посла в Дели вызвали в индийский МИД. Сам Моди в Москве вновь выступил за мирное разрешение конфликта на Украине и добился увольнения из российской армии индийцев, «по заблуждению» попавших в зону спецоперации.