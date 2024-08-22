Моди выступил за урегулирование конфликта на Украине
Индия выступает за мир в Европе и призывает мировое сообщество заняться вопросом урегулирования конфликта на Украине совместными усилиями. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с представителями индийской диаспоры в Польше, передает Hindustan Times.
«Мы должны быть вместе, чтобы бороться с проблемами. Индия делает ставку на дипломатию и диалог», – подчеркнул Моди.
Он добавил, что намерен обменяться мнениями об урегулировании конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским. Индия думает об интересах всех сторон, отметил Моди.
19 августа секретарь МИД Индии по делам Запада Шри Танмайа Лал сообщил, что Моди после визита в Польшу и встречи с премьером страны Дональдом Туском 21–22 августа посетит Украину 23 августа по приглашению Зеленского. По его словам, предстоящий визит в Киев по приглашению украинского президента будет «историческим», стороны обсудят несколько вопросов двусторонних отношений, включая экономику, культуру и оборону.
В начале июля в Москве прошла встреча Моди с президентом России Владимиром Путиным. Это была первая с 2019 г. поездка Моди в Россию и первая за два года встреча с Путиным. Последняя встреча прошла на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.