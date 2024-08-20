Нарендра Моди впервые едет на Украину

Нынешний визит вряд ли несет смысл для стабилизации ситуации на Украине за пределами деклараций, считает младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. По его мнению, до начала боевых действий отношения Киева и Нью-Дели сводились к военно-техническому сотрудничеству (ВТС), а торговые были незначительны. По данным ежедневной индийской англоязычной газеты Deccan Herald, в 2021 г. товарооборот Индии и Украины достиг $3,3 млрд. В 2022 г. он снизился до $2,60 млрд. Индийский экспорт упал на 22,8% до $85,49 млн, украинский – на 17,3% до $1,69 млрд.