Нарендра Моди впервые едет на Украину

Нарендра Моди впервые едет на УкраинуИндийский премьер может обсудить вооруженный конфликт во время визита
Премьер-министр Индии Нарендра Моди после визита в Польшу и встречи с премьером страны Дональдом Туском 21–22 августа посетит Украину 23 августа по приглашению президента страны Владимира Зеленского (с мая власти РФ считают его нелегитимным лидером страны). Об этом 19 августа заявил секретарь МИД Индии по делам Запада Шри Танмайа Лал на брифинге, трансляцию которого вела пресс-служба ведомства.
Если визит в Польшу высшего лица Индии будет первым за 45 лет, то на Украину – первым за всю историю с 1991 г. Секретарь МИД Индии назвал предстоящий визит в Киев по приглашению Зеленского «историческим» и заявил, что стороны обсудят несколько вопросов двусторонних отношений, включая экономику, культуру и оборону.
При этом, как отметил индийский дипломат, Моди и Зеленский уже встречались лично недавно – в июне на саммите G7 в Италии. В марте Дели посещал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, который встретился со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
Представитель индийского ведомства подтвердил, что, так как визит Моди происходит на фоне продолжающегося кризиса на Украине, и ему индийский премьер «уделит часть времени на переговорах» с Зеленским. «Как известно, Индия призывает к дипломатии и диалогу, чтобы достичь соглашения [о прекращении конфликта]», – подчеркнул секретарь дипведомства, напомнив, что Дели пришлось эвакуировать из страны 18 000 индийских студентов в 2022 г., а сейчас страна отправляет Украине гумпомощь.
В индийском МИДе уточнили, что дополнительные детали визита Моди и темы переговоров двух лидеров станут известны только по завершении визита.
При этом Индия, как напомнил на брифинге представитель ее МИДа, послала делегацию на проходившую 15–16 июня в Швейцарии конференцию по урегулированию на Украине во главе с замминистра иностранных дел Паваном Капуром, экс-послом страны в России. При этом, хотя делегация Индии присутствовала на открытии и закрытии пленарного заседания, не присоединилась ни к одному документу или коммюнике, принятому по итогам мероприятия.
Наконец, 8–9 июля Моди посещал Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский тогда осудил визит индийского премьера. За это украинского посла в Дели вызвали в индийский МИД. Сам Моди в Москве вновь высказывался о необходимости мирного разрешения конфликта на Украине и добился увольнения из российской армии индийцев, «по заблуждению» попавших в зону спецоперации.
Нынешний визит вряд ли несет смысл для стабилизации ситуации на Украине за пределами деклараций, считает младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. По его мнению, до начала боевых действий отношения Киева и Нью-Дели сводились к военно-техническому сотрудничеству (ВТС), а торговые были незначительны. По данным ежедневной индийской англоязычной газеты Deccan Herald, в 2021 г. товарооборот Индии и Украины достиг $3,3 млрд. В 2022 г. он снизился до $2,60 млрд. Индийский экспорт упал на 22,8% до $85,49 млн, украинский – на 17,3% до $1,69 млрд.
Но теперь восстановить взаимодействие в ВТС Индия не готова, подчеркивает Макаревич. «Очевидно, в Киеве обсудят гуманитарный аспект взаимодействия, включая студенческие обмены и возвращение индийских студентов в украинские учебные заведения», – полагает эксперт. По данным открытых источников, до 2022 г. в украинских вузах обучалось около 20 000 студентов из Индии. По данным индийской The Economic Times, из 18 000 студентов, эвакуированных с Украины в 2022 г., туда вернулись завершить обучение 3400 человек.
Риторика Индии по конфликту на Украине неизменна с февраля 2022 г., замечает Макаревич: она выступает за переговоры и прекращение огня. «Моди следует принципу «за все хорошее и против всего плохого», хочет вновь продемонстрировать свою сбалансированную позицию международной аудитории», – сказал Макаревич.
Эксперт считает, что Дели не готовит никакого «мирного плана». «Индия просто хочет прекращения боевых действий. Они не настроены на посредничество: это сулит больше рисков, чем выгод», – резюмировал эксперт.