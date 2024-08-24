Путин принял доклады Герасимова и Рудского о ситуации в Курской области

Боевые действия в Курской области продолжаются уже более двух недель с момента вторжения на территорию региона вооруженных сил Украины (ВСУ). В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах также действует режим ЧС федерального характера. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, регион в общей сложности покинули 133 000 человек.