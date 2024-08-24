Путин принял доклады Герасимова и Рудского о ситуации в Курской области

Путин принял доклады Герасимова и Рудского о ситуации в Курской областиВстреча прошла в одном из командных пунктов Министерства обороны
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск и принял доклады об обстановке в Курской области, сообщает пресс-служба Кремля.
Встреча прошла в одном из командных пунктов Министерства обороны. О противодействии вторгшимся в Курскую область силам противника и мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения спецоперации президенту доложили начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов и начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.
Кроме того, Путин заслушал по телефону доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.
23 августа посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Путин принял решение об ответе Киеву на вторжение в Курскую область. Он выразил уверенность, что «все понесут суровое наказание за то, что произошло».
Боевые действия в Курской области продолжаются уже более двух недель с момента вторжения на территорию региона вооруженных сил Украины (ВСУ). В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах также действует режим ЧС федерального характера. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, регион в общей сложности покинули 133 000 человек.