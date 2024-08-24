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Путин принял доклады Герасимова и Рудского о ситуации в Курской области

Встреча прошла в одном из командных пунктов Министерства обороны
Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск и принял доклады об обстановке в Курской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча прошла в одном из командных пунктов Министерства обороны. О противодействии вторгшимся в Курскую область силам противника и мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения спецоперации президенту доложили начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов и начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

Кроме того, Путин заслушал по телефону доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.

23 августа посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Путин принял решение об ответе Киеву на вторжение в Курскую область. Он выразил уверенность, что «все понесут суровое наказание за то, что произошло».

Боевые действия в Курской области продолжаются уже более двух недель с момента вторжения на территорию региона вооруженных сил Украины (ВСУ). В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах также действует режим ЧС федерального характера. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, регион в общей сложности покинули 133 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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