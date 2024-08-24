Россия вернула захваченных в плен в Курской области 115 военнослужащих

Россия вернула захваченных в плен в Курской области 115 военнослужащихВзамен Украине переданы 115 военнопленных ВСУ
Россия вернула 115 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, попавших в плен в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны.
Российские военные были возвращены в результате переговорного процесса. Взамен противнику были переданы 115 военнопленных вооруженных сил Украины (ВСУ). Посредником при возвращении военнопленных выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
По данным оборонного ведомства, в настоящий момент все российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Там они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Им также дали возможность связаться с родственниками.
«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», – добавили в ведомстве.
Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев уточнил, что все вернувшиеся из плена военнослужащие – солдаты, проходившие срочную службу на границе Курской области.
Бои в Курской области продолжаются более двух недель – с тех пор, как 6 августа в регион вторглись украинские диверсанты. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал, что Курскую область в общей сложности покинули 133 000 человек.
24 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что ВС России восстановили контроль над еще одним населенным пунктом в Курской области. 15 августа стало известно, что под контроль России вернулись курские села Крупец и Мартыновка.