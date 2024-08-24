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Россия вернула захваченных в плен в Курской области 115 военнослужащих

Взамен Украине переданы 115 военнопленных ВСУ
Ведомости

Россия вернула 115 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, попавших в плен в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

Российские военные были возвращены в результате переговорного процесса. Взамен противнику были переданы 115 военнопленных вооруженных сил Украины (ВСУ). Посредником при возвращении военнопленных выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

По данным оборонного ведомства, в настоящий момент все российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Там они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Им также дали возможность связаться с родственниками.

«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», – добавили в ведомстве.

Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев уточнил, что все вернувшиеся из плена военнослужащие – солдаты, проходившие срочную службу на границе Курской области.

Бои в Курской области продолжаются более двух недель – с тех пор, как 6 августа в регион вторглись украинские диверсанты. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал, что Курскую область в общей сложности покинули 133 000 человек.

24 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что ВС России восстановили контроль над еще одним населенным пунктом в Курской области. 15 августа стало известно, что под контроль России вернулись курские села Крупец и Мартыновка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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