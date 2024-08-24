Россия вернула захваченных в плен в Курской области 115 военнослужащих

Бои в Курской области продолжаются более двух недель – с тех пор, как 6 августа в регион вторглись украинские диверсанты. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал, что Курскую область в общей сложности покинули 133 000 человек.