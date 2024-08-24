СМИ: Зеленский записал видеообращение у границы с Курской областью
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил россиян об украинском ответе, который может затронуть «каждую точку» страны, угрожающую республике. Об этом он заявил в видеообращении ко Дню независимости страны.
Зеленский записал ролик Сумской области [граничит с Курской областью], отмечает украинское издание «Страна».
Украинские военнослужащие находятся в Курской области с 6 августа. В регионе ввели режим контртеррористической операции, также действует режим ЧС федерального характера. Врио главы области Алексей Смирнов сообщал, что территорию в общей сложности покинули 133 000 человек.
21 августа замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что продвижение ВСУ на территории Курской области остановлено, ВС РФ «начали задвигать» их обратно.