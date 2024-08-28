Львова-Белова: из-за обстрелов ВСУ Курской области пострадали 11 детей
В Курской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 11 детей, сейчас лечение в Москве продолжают двое. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
«В Москве продолжают лечение двое детей. К счастью, их состояние стабильное, идут на поправку. Всего же в результате массовых обстрелов ВСУ ранения в регионе получили 11 детей», – отметила она.
Аппарат продолжает помогать пяти семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями. По словам Львовой-Беловой, две семьи переехали в специализированные центры Москвы и Подмосковья. Сейчас выясняются потребности еще трех семей, которые не захотели уезжать из Курской области.
В Курской области уже более трех недель продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.
ТАСС со ссылкой на медицинские службы 21 августа сообщал, что в результате вторжения ВСУ погиб 31 человек, пострадали еще 143 человека. Госпитализированы 79 из них, включая четырех детей.
На фоне ситуации в Курской области жители приграничных районов стали уезжать в безопасные районы. 22 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, что из зоны ЧС уже выехали 133 190 человек, остались 19 376.
Покидающие приграничные районы куряне уезжают к родственникам или в пункты временного размещения (ПВР). По данным МЧС от 27 августа, в ПВР в 29 регионах находится более 11 500 человек, включая свыше 3500 детей. Около 7000 человек остаются в ПВР в Курской области. Всего за время ЧС в регион было доставлено порядка 3200 т гумпомощи.