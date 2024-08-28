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Львова-Белова: из-за обстрелов ВСУ Курской области пострадали 11 детей

Ведомости

В Курской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 11 детей, сейчас лечение в Москве продолжают двое. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

«В Москве продолжают лечение двое детей. К счастью, их состояние стабильное, идут на поправку. Всего же в результате массовых обстрелов ВСУ ранения в регионе получили 11 детей», – отметила она.

Аппарат продолжает помогать пяти семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями. По словам Львовой-Беловой, две семьи переехали в специализированные центры Москвы и Подмосковья. Сейчас выясняются потребности еще трех семей, которые не захотели уезжать из Курской области.

В Курской области уже более трех недель продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

ТАСС со ссылкой на медицинские службы 21 августа сообщал, что в результате вторжения ВСУ погиб 31 человек, пострадали еще 143 человека. Госпитализированы 79 из них, включая четырех детей.

На фоне ситуации в Курской области жители приграничных районов стали уезжать в безопасные районы. 22 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, что из зоны ЧС уже выехали 133 190 человек, остались 19 376.

Покидающие приграничные районы куряне уезжают к родственникам или в пункты временного размещения (ПВР). По данным МЧС от 27 августа, в ПВР в 29 регионах находится более 11 500 человек, включая свыше 3500 детей. Около 7000 человек остаются в ПВР в Курской области. Всего за время ЧС в регион было доставлено порядка 3200 т гумпомощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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