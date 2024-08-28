Львова-Белова: из-за обстрелов ВСУ Курской области пострадали 11 детей

Покидающие приграничные районы куряне уезжают к родственникам или в пункты временного размещения (ПВР). По данным МЧС от 27 августа, в ПВР в 29 регионах находится более 11 500 человек, включая свыше 3500 детей. Около 7000 человек остаются в ПВР в Курской области. Всего за время ЧС в регион было доставлено порядка 3200 т гумпомощи.