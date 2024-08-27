Что известно о боях в Курской области на 27 августа

Глава Курчатова Игорь Корпунков сообщил, что обстановка в городе-спутнике КАЭС Курчатове стабильная, но меры безопасности там будут усилены. При этом, отметил Корпунков, «город живет, город работает». «Все магазины, все банки, почта, администрация, а также градообразующее предприятие [АЭС]. Конечно, режим ЧС введен на территории Курской области, в том числе и у нас, в Курчатове, и повышены меры безопасности», – сказал он. Число выехавших из Курчатова глава города не назвал, но заметил, что «процент небольшой».