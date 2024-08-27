Что известно о боях в Курской области на 27 августа

Что известно о боях в Курской области на 27 августаВС РФ создали «крепость» из колонии в Малой Локне, директор МАГАТЭ посетил Курскую АЭС
Бои в Курской области продолжаются более 20 дней. В регионе, а также в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, в Курской и Белгородской областях – режим ЧС федерального характера. По сообщению Минобороны России, потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении с 6 августа составили более 6600 военнослужащих. На фоне боев Курскую АЭС в Курчатове посетил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Ведомости» собрали основную информацию о ситуации в Курской области на 22-й день боевых действий.
Сводка от Минобороны России
Подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное. Также были сорваны попытки атак в направлении Краснооктябрьского, Ольговки и Черкасского Поречного. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников в небе над Белгородской и Курской областями.
Вооруженные силы (ВС) РФ отразили попытку прорыва в село Малая Локня Суджанского района Курской области. Российские военные заняли здание местной исправительной колонии № 11. Уточняется, что сотрудники и заключенные колонии были эвакуированы, а здание стало «настоящей крепостью». По заявлению Минобороны, силы противника превосходили российские – в частности, ВСУ использовали боевые машины пехоты (БМП) Marder и Stryker, а также ударные беспилотники.
За последние сутки потери ВСУ составили до 400 военных и 30 единиц бронетехники, в том числе БМП, бронетранспортер (БТР), 28 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также три артиллерийских орудия, две пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе одна американская РСЗО HIMARS и два миномета. Всего с 6 августа ВСУ потеряли более 6600 военнослужащих, 73 танка, 34 БМП, 62 БТРа, 432 боевых бронированных машины, 201 автомобиль, 45 артиллерийских орудий и др.
Глава МАГАТЭ осмотрел Курскую АЭС
Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 27 августа прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС. Гросси объяснял свой визит беспокойством об АЭС из-за близости боев. Посетить Курскую АЭС Гросси пригласил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Гросси сообщил, что в районе Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента. По его словам, сейчас АЭС работает в очень близком к нормальному режиме.
Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной. 22 августа в интервью Bloomberg TV глава МАГАТЭ говорил, что после визита на КАЭС намерен отправиться в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Глава Курчатова Игорь Корпунков сообщил, что обстановка в городе-спутнике КАЭС Курчатове стабильная, но меры безопасности там будут усилены. При этом, отметил Корпунков, «город живет, город работает». «Все магазины, все банки, почта, администрация, а также градообразующее предприятие [АЭС]. Конечно, режим ЧС введен на территории Курской области, в том числе и у нас, в Курчатове, и повышены меры безопасности», – сказал он. Число выехавших из Курчатова глава города не назвал, но заметил, что «процент небольшой».
Что пишут губернаторы приграничных регионов
С ночи на 27 августа в Курской области было объявлено шесть сигналов ракетной опасности, следует из Telegram-канала врио губернатора региона Алексея Смирнова по состоянию на 16:10 мск.
Губернатор соседней Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ пытаются проникнуть в регион. Он сообщил, что ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Утром 27 августа Гладков сообщил, что село Новое Волоконовского района, село Головчино в Грайворонском округе и село Петровка Белгородского района подверглись атакам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Днем того же дня атакам со стороны Украины подверглись Шебекино и Новая Таволжанка. Предварительно, пострадавших нет.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале о прибытии в регион советника главы МЧС России Даниила Мартынова и начальника ГУ МЧС России по Москве генерал-майора внутренней службы Вадима Уваркина.
Помощь жителям Курской области
В Курскую область за сутки доставили более 140 т гуманитарной помощи, всего за время ЧС в регион прибыло около 3200 т гумпомощи, сообщили в МЧС России.
За сутки в безопасные районы убыли порядка 70 человек. В МЧС отметили, что на территории 29 субъектов размещены более 11 500 человек, в том числе 3500 детей. Порядка 7000 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) на территории Курской области. Врио губернатора Курской области Смирнов говорил 26 августа, что зону ЧС уже покинули 133 190 человек, осталось вывезти еще 19 376. Отмечалось, что часть людей переезжает к родственникам.
27 августа «Почта России» объявила об отмене платы за отправку посылок в Курскую и Белгородскую области. Такая мера действует на посылки весом до 10 кг. Ограничений на количество посылок от одного человека нет. Отправление в Курскую и Белгородскую области бесплатно по всей России. Жители двух приграничных регионов также могут бесплатно отправлять посылки в любой регион страны.
Новые дела против западных журналистов, посетивших Суджу
ФСБ России возбудила новые уголовные дела против двух журналистов – с Украины и из Германии, которые посетили Суджу Курской области. Дела возбуждены по ч. 3 ст. 322 УК РФ против журналиста немецкой Deutsche Welle (DW, признана СМИ-иноагентом в РФ) Николаса Коннолли, а также корреспондента украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной. Им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
До этого российская спецслужба возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша, украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, а также итальянских сотрудников телеканала RAI Стефани Баттистини и Симона Трайни. Всем им вменяется незаконное пересечение границы РФ в Курской области.