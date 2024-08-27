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«Почта России» отменила плату за посылки в Курскую и Белгородскую области

Бесплатно можно отправить посылки весом до 10 кг
Ведомости

«Почта России» отменила плату за отправку посылок в Курскую и Белгородскую области. Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

Такая мера вводится с 27 августа и действует на посылки весом до 10 кг. Ограничения на количество посылок от одного человека нет. Отправление в Курскую и Белгородскую области бесплатно по всей России. Жители двух приграничных регионов также могут бесплатно отправлять посылки в любой регион страны.

На фоне вторжения ВСУ в Курскую область жители приграничных районов уезжают в безопасные районы Курской области. Эвакуация организована в восьми районах Курской области. 22 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, что из зоны ЧС уже выехали 133 190 человек, остались 19 376.

Покидающие приграничные районы куряне уезжают к родственникам или в пункты временного размещения (ПВР). По данным МЧС от 26 августа, в 197 ПВР в 28 регионах находится более 11 500 человек, включая свыше 3500 детей. За сутки был отселен 961 человек.

Всего за время ЧС в Курскую область было доставлено более 3100 т гумпомощи. Также финансовую помощь получили 36 000 человек, в общей сложности выплачено 543 млн руб.

В Курской области уже три недели продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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