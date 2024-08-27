«Почта России» отменила плату за посылки в Курскую и Белгородскую области

«Почта России» отменила плату за посылки в Курскую и Белгородскую областиБесплатно можно отправить посылки весом до 10 кг
«Почта России» отменила плату за отправку посылок в Курскую и Белгородскую области. Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.
Такая мера вводится с 27 августа и действует на посылки весом до 10 кг. Ограничения на количество посылок от одного человека нет. Отправление в Курскую и Белгородскую области бесплатно по всей России. Жители двух приграничных регионов также могут бесплатно отправлять посылки в любой регион страны.
На фоне вторжения ВСУ в Курскую область жители приграничных районов уезжают в безопасные районы Курской области. Эвакуация организована в восьми районах Курской области. 22 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, что из зоны ЧС уже выехали 133 190 человек, остались 19 376.
Покидающие приграничные районы куряне уезжают к родственникам или в пункты временного размещения (ПВР). По данным МЧС от 26 августа, в 197 ПВР в 28 регионах находится более 11 500 человек, включая свыше 3500 детей. За сутки был отселен 961 человек.
Всего за время ЧС в Курскую область было доставлено более 3100 т гумпомощи. Также финансовую помощь получили 36 000 человек, в общей сложности выплачено 543 млн руб.
В Курской области уже три недели продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.