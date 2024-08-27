«Почта России» отменила плату за посылки в Курскую и Белгородскую области

Такая мера вводится с 27 августа и действует на посылки весом до 10 кг. Ограничения на количество посылок от одного человека нет. Отправление в Курскую и Белгородскую области бесплатно по всей России. Жители двух приграничных регионов также могут бесплатно отправлять посылки в любой регион страны.