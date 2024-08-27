Что Гросси увидел на Курской АЭС

Что Гросси увидел на Курской АЭСУдары по ее реакторам «чернобыльского» типа грозят «ядерным инцидентом»
Удары по энергоблокам с реакторами РБМК «чернобыльского» типа (идентичным тем, что были на Чернобыльской АЭС. – «Ведомости») особенно опасны, так как они не имеют защитного «конфайнмента» и уязвимы. Это создает опасность ядерного инцидента, но сейчас Курская АЭС (КАЭС) работает в режиме, «близком к нормальному». Об этом заявил журналистам глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам инспекции станции и демонстрации мест падения украинских БПЛА, передает корреспондент «Ведомостей».
«Мой приезд связан с тем, что в относительной близости к городу Курску, в Курской области, возле атомной станции ведутся боевые действия. Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента», – сказал Гросси на пресс-подходе. Он напомнил, что МАГАТЭ занимается сохранением режима безопасности ядерных объектов и «именно поэтому» он принял приглашение президента России Владимира Путина, чтобы лично оценить вместе со своими коллегами обстановку на КАЭС и «найти какие-то решения сложившейся ситуации».
«Исходя из того, что мне удалось увидеть, станция эксплуатируется в режиме, очень близком к нормальному», – сказал он, заметив, что был на основных объектах АЭС – в реакторном, машинном залах, зале управления и у хранилища отработанного ядерного топлива. При этом он подчеркнул, что именно тот факт, что станция в данный момент эксплуатируется, делает ситуацию «более серьезной», и если произойдет внешнее воздействие, «последствия будут серьезными».
«Позвольте напомнить, что эта АЭС особенная. Это реакторы типа РБМК, которые по своей конструкции не имеют защитной оболочки, «конфайнмента», которую имеют другие реакторы – структуры, способные выдержать, например, удар самолетом. Что это значит? Это значит, что активная зона, радиоактивный материал отделены от окружающей среды обычным зданием, крышей. Это делает его очень уязвимым. Здание энергоблока там обычное – как тут через дорогу. Поэтому я лично здесь», – сказал глава МАГАТЭ.
В то же время, по его словам, сравнивать ситуацию на КАЭС и предпосылки инцидентов с катастрофой на Чернобыльской АЭС «было бы преувеличением». «Но это тот же тип реактора и там нет специальной защиты. Это важно. То, что материал из активной зоны не защищен. Так что может произойти что-то исключительно серьезное», – уточнил Гросси.
«Ясно, что все это не отменяет факт того, что активность, которая происходит тут рядом, боевые действия, дроны, их обломки. Я, находясь на станции, видел следы этих атак. Это вызывает беспокойство за режим безопасности», – сказал Гросси. По его словам, у него «очень четкие выводы» по результатам того, с чем его ознакомили, – последствиями атаки по работающей станции.
Глава МАГАТЭ отметил, что его структура может предложить «ряд технических мер» для российской стороны для сохранения ядерной безопасности. «У нас уже выстроены процессы сотрудничества и взаимодействия со службами, госкорпорацией "Росатом", представителями Вооруженных сил России, служб безопасности и Министерством иностранных дел», – сказал он.
Говоря об ударах по Запорожской АЭС, Гросси отметил, что МАГАТЭ не занимается тем, что «показывает пальцем» на инициатора таких действий. В ударах по ЗАЭС Москва обвиняет Украину. Гросси заявил, что «на следующей неделе» он отправится в Киев и обсудит безопасность на ЗАЭС и подконтрольных Киеву АЭС, а также увеличение на них числа наблюдателей МАГАТЭ.
Район Курской АЭС и города-спутника Курчатов за последние два года неоднократно попадал под удары дронов со стороны Украины, однако после прорыва ВСУ в Суджанский, Кореневский и соседние районы Курской области подобные инциденты участились. 10 августа из-за падения обломков дрона на подстанцию без электроэнергии остался Курчатов, части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского и Обоянского районов.
Как заявил 14 августа замначальника Главного военно-политического управления ВС России и командир добровольческого отряда «Ахмат» Апти Алаудинов, украинские военные рассчитывали захватить АЭС и Курчатов 11 августа. В тот же день в результате атаки беспилотника произошел взрыв в районе открытого распределительного устройства (ОРУ) Курской АЭС. Тогда же в Росгвардии заявили об усилении охраны станции.
17 августа глава Росатома Алексей Лихачев созвонился с гендиректором МАГАТЭ и рассказал о том, что «появилась информация о готовящейся провокации со стороны ВСУ» в отношении Курской и Запорожской АЭС. Лихачев напомнил Гросси в том числе и о повреждении ОРУ у Курской АЭС. В тот же день Минобороны России заявило, что ведомству «по независимым каналам» поступила информация о подготовке Киевом «нанесения удара» по станции. 18 августа Гросси заявил об эскалации ситуации вокруг Курской АЭС и «выразил готовность оценить ситуацию, в том числе совершив визит» на станцию.
22 августа Путин заявил о том, что незадолго до этого ВСУ планировали нанести удар по станции, о чем было проинформировано МАГАТЭ. Путин добавил, что организация обещала прислать специалистов для оценки ситуации.
Украинская сторона, в свою очередь, отрицала планы создания угроз для ядерных объектов и неоднократно обвиняла Россию в подготовке провокаций на АЭС, включая подконтрольную последней Запорожскую. Всего с начала боевых действий в феврале 2022 г. стороны обвиняли друг друга в эскалации ядерных угроз более 10 раз.
Курская АЭС – четырехблочная, ее реакторы – близнецы реакторов РБМК-1000, использовавшихся на Чернобыльской АЭС. Сейчас в строю два энергоблока с этими реакторами – блоки № 1 и № 2 выведены из эксплуатации в 2021 и 2024 гг. соответственно и не генерируют энергию, блоки № 5 и № 6 не были достроены после аварии на ЧАЭС. Станция является крупнейшим предприятием Центрального Черноземья по производству электроэнергии, ее доля в генерации региона – 49%.
Работающие блоки с РБМК-1000 остановят в 2030-е гг. На замену рядом строится четырехблочная Курская АЭС-2 с реакторами ВВЭР-1200 (проект ВВЭР-ТОИ). В первый блок планировалось загрузить ядерное топливо уже в ноябре 2024 г., а подключить к сети – в 2025 г.