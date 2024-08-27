Что Гросси увидел на Курской АЭС

17 августа глава Росатома Алексей Лихачев созвонился с гендиректором МАГАТЭ и рассказал о том, что «появилась информация о готовящейся провокации со стороны ВСУ» в отношении Курской и Запорожской АЭС. Лихачев напомнил Гросси в том числе и о повреждении ОРУ у Курской АЭС. В тот же день Минобороны России заявило, что ведомству «по независимым каналам» поступила информация о подготовке Киевом «нанесения удара» по станции. 18 августа Гросси заявил об эскалации ситуации вокруг Курской АЭС и «выразил готовность оценить ситуацию, в том числе совершив визит» на станцию.