ФСБ возбудила дела против еще двух приехавших с Украины в Суджу журналистов

ФСБ возбудила дела против еще двух приехавших с Украины в Суджу журналистовВсего дела возбуждены уже против семи зарубежных журналистов
ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении двух журналистов с Украины и из Германии, которые незаконно проникли в Суджу Курской области через границу. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.
Дела возбуждены по ч. 3 ст. 322 УК РФ против журналиста немецкой Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) Николаса Коннолли, а также корреспондента украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной, «незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемки в районе населенного пункта Суджа». Им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
Ранее в августе также стало известно, что ФСБ России возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша, украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, а также итальянских сотрудников телеканала RAI Стефани Баттистини и Симона Трайни. Всем им вменяется незаконное пересечение границы РФ в Курской области.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) проникли в Курскую область, где уже больше 20 дней ведут бои с российскими войсками. После этого российский регион также стали посещать иностранные журналисты. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух субъектах действует режим ЧС федерального характера.