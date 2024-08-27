ФСБ возбудила дела против еще двух приехавших с Украины в Суджу журналистов

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) проникли в Курскую область, где уже больше 20 дней ведут бои с российскими войсками. После этого российский регион также стали посещать иностранные журналисты. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух субъектах действует режим ЧС федерального характера.