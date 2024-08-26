Что известно о боевых действиях в Курской области на 26 августа

Бои Вооруженных сил (ВС) России с подразделениями украинской армии в Курской области продолжаются на протяжении почти трех недель. Противник вторгся в регион 6 августа, с тех пор, по данным Минобороны РФ, он потерял на Курском направлении более 6200 военнослужащих. Приграничные районы этого субъекта РФ покинули более 133 000 жителей, им оказывается помощь. Президент России Владимир Путин на постоянной основе получает от военных информацию о ситуации в Курской области, этот вопрос является приоритетным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.