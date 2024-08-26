Что известно о боевых действиях в Курской области на 26 августа

Что известно о боевых действиях в Курской области на 26 августаЧисло пленных ВСУ в регионе растет, российская армия продолжает отражать атаки
Бои Вооруженных сил (ВС) России с подразделениями украинской армии в Курской области продолжаются на протяжении почти трех недель. Противник вторгся в регион 6 августа, с тех пор, по данным Минобороны РФ, он потерял на Курском направлении более 6200 военнослужащих. Приграничные районы этого субъекта РФ покинули более 133 000 жителей, им оказывается помощь. Президент России Владимир Путин на постоянной основе получает от военных информацию о ситуации в Курской области, этот вопрос является приоритетным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Ведомости» собрали информацию о ситуации в Курской области на 21-й день боевых действий.
Сводка Минобороны
Российские войска продолжают работу по обнаружению и уничтожению в лесах Курской области диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь территории страны.
Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп противника в направлении Кремяного, Малой Локни и Нечаева. В направлении Комаровки, Спального, Коренева, Погребков и Ольговки также сорваны попытки атак. Противник потерял убитыми и ранеными до 30 человек. Российские военные уничтожили танк, три боевых бронированных машины и один автомобиль.
В районах Апанасовки, Борок, Вишневки, Викторовки, 10-го Октября, Кругленького, Локни, Михайловки, Новой Сорочины, Плехова, Снагости и Южного были поражены скопления живой силы и техники двух механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады охраны и обеспечения. Атака была совершена авиацией, артиллерией и действиями войск.
В Сумской области оперативно-тактическая авиация атаковала районы сосредоточения личного состава и военной техники резервов трех механизированных, одной танковой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии, а также трех бригад теробороны в районах Белополья, Бунякино, Бояро-Лежичей, Барановки, Дружбы, Запселья, Катериновки, Малушино, Первомайского, Орловки, Пустогорода, Свессы, Сумов, Хотени, Червоного и Ястребиного.
За сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, включая танк, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 21 боевую бронированную машину, а также пять артиллерийских орудий, два миномета, 11 автомобилей и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В общей сложности за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 6200 военнослужащих.
Число пленных украинских военных растет
Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил об увеличении числа военных ВСУ, взятых в плен российскими подразделениями в Курской области. Как он сообщил «РИА Новости», часть украинских бойцов сдаются в плен добровольно и призывают последовать их примеру всех, кто выступает против российской армии, чтобы остаться в живых.
Эвакуация мирных жителей и помощь пострадавшим
Жителей Курской области продолжают переселять в безопасные места. В Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском (включая город Льгов), Рыльском (включая Рыльск), Суджанском, Хомутовском районах Курской области организована эвакуация граждан. По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, зону ЧС уже покинули 133 190 человек, осталось вывезти еще 19 376. Часть людей переезжает к родственникам. Кроме того, по России развернуто 524 ПВР вместимостью 64 000 человек. В них размещены 15 687 эвакуированных.
Пострадавшие также могут рассчитывать на медицинскую и гуманитарную помощь, выплаты в 10 000 руб. от государства и в 15 000 руб. от МЧС. Потерявшие единственное жилье смогут получить государственный жилищный сертификат.
Путин получает информацию о ситуации в регионе «из первых рук»
Вопрос, касающийся ситуации в Курской области, является приоритетным для президента России Владимира Путина. Он ежедневно получает данные и информацию от тех, кто «непосредственно на поле занимается вопросами ведения специальной военной операции», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, постоянное получение информации «из первых рук» позволяет «оперировать конкретными данными, в конкретной ситуации, на конкретных участках».
Ответ России на нападение на Курскую область
Песков также заявил, что Россия обязательно ответит на нападение ВСУ на Курскую область. По его словам, в этом случае речь не идет об отдельном решении. «Разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет», – сказал представитель Кремля.
Переговоры с Украиной уже не актуальны
Представитель Кремля отметил, что на сегодняшний день тема переговоров России и Украины «изрядно потеряла свою актуальность». Его спросили о том, действительно ли наступление украинской армии в Курской области сорвало переговоры в Дохе между Россией и Украиной о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, как писали зарубежные СМИ. Представитель Кремля заявил, что никаких переговоров не было, и далеко не все сообщения в СМИ «о различных контактах» имеют правдивый характер.