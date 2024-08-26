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Кремль: ответ на нападение ВСУ на Курскую область обязательно будет

Ведомости

Россия обязательно ответит на нападение вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь речь не идет об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет», – сказал он.

В Курской области уже более двух недель продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские подразделения вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5800 военнослужащих, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, пять установок зенитных ракетных комплексов и другое вооружение и технику.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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