Кремль: ответ на нападение ВСУ на Курскую область обязательно будет
Россия обязательно ответит на нападение вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь речь не идет об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет», – сказал он.
В Курской области уже более двух недель продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские подразделения вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.
По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5800 военнослужащих, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, пять установок зенитных ракетных комплексов и другое вооружение и технику.