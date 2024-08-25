Что известно о ситуации в Курской области на 20-й день боевых действий

Что известно о ситуации в Курской области на 20-й день боевых действийВС России продолжают отражать атаки противника
Бои военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России с подразделениями украинской армии в Курской области продолжаются почти три недели. Со дня вторжения противника в этот субъект РФ – 6 августа – регион покинули 133 000 жителей, сообщали власти Курской области. Военным удалось вернуть под контроль России несколько сел, а из украинского плена вернулись 115 солдат.
Минобороны РФ 25 августа сообщило, что круглосуточно находится на связи с главами приграничных территорий. «Ведомости» собрали информацию о том, что происходит в Курской области на 20-й день после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ).
Сводка от Минобороны России
Российские военные продолжают проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, которые пытаются проникнуть вглубь российской территории. За последние сутки, по данным оборонного ведомства, ВС РФ поразили ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск скопления живой силы и техники нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость.
Кроме того, подразделения группировки войск «Север» отразили атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное. Удалось также сорвать попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. В результате противник потерял до 40 человек убитыми и раненными, танк, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. Ведомство отдельно опубликовало 25 августа кадры уничтожения украинской РСЗО «Град». Помимо этого экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли авиаудар по силам ВСУ в приграничном районе Курской области.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5800 военнослужащих, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, пять установок зенитных ракетных комплексов и другое вооружение и технику.
Путин снова поговорил с военными
После встречи с руководством Объединенной группировки войск, на которой присутствовал в том числе начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, президент РФ Владимир Путин вновь заслушал доклады военных. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства поздно вечером 24 августа заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях: командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командира отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, командира 56-го десантно-штурмового полка и командира 51-го парашютно-десантного полка.
Они рассказали Путину об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также доложили утвержденные командованием соответствующих группировок предложения по развитию ситуации в их зонах ответственности.
Заявления местных властей
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов продолжает предупреждать жителей о ракетной опасности. 25 августа российские средства ПВО сбили ракету и беспилотник, написал Смирнов около 15.00. Накануне глава региона провел оперативное совещание по ситуации в приграничных районах. По его словам, удалось решить вопросы размещения вынужденных переселенцев и организации обучения детей.
«Ведется работа по оценке и возмещению ущерба, уже начали выдавать сертификаты на приобретение жилья. Также прорабатывается возможность использования оставшихся средств от покупки жилья на мебель и другие необходимые вещи. В ближайшее время планируем завершить вопросы по трудоустройству – для этого будут выданы временные трудовые книжки», – написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Территория Белгородской области продолжает подвергаться атакам со стороны Украины. Утром 25 августа стало известно о гибели пяти человек в результате обстрела Ракитянского района. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали также 12 мирных жителей. Минобороны РФ сообщило, что ведомство находится на связи с главами приграничных территорий и работает «в режиме 24/7». Из Белгородской, Курской и Брянской областей к настоящему моменту поступило 45 вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы. В частности, от оперативного штаба Курской области поступило 29 запросов, 17 из них решены, отметило ведомство.
МЧС: куряне продолжают уезжать в безопасные районы
По данным МЧС России, сейчас в 28 регионах находятся более 11 500 жителей Курской области, среди них более 3500 детей. Граждан разместили в 197 ПВР. Только за последние сутки в безопасные районы убыли более 340 человек. В самой Курской области в пунктах временного размещения остаются более 7000 человек.
МЧС также доставляет людям гуманитарную помощь. За последние сутки шесть колонн привезли более 100 т грузов, уточнили в ведомстве. Всего в регион доставили более 3000 т гумпомощи. Выплаты от государства на сумму 417 млн руб. получили более 27 500 человек.