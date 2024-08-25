Что известно о ситуации в Курской области на 20-й день боевых действий

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» отразили атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное. Удалось также сорвать попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. В результате противник потерял до 40 человек убитыми и раненными, танк, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. Ведомство отдельно опубликовало 25 августа кадры уничтожения украинской РСЗО «Град». Помимо этого экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли авиаудар по силам ВСУ в приграничном районе Курской области.