Путин заслушал доклады командиров о ситуации на границе с Украиной

24 августа Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск и принял доклады об обстановке в Курской области. Как сообщала пресс-служба президента, о противодействии вторгшимся в регион силам противника и мерах по их уничтожению президенту доложили начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. Кроме того, Путин заслушал по телефону доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.