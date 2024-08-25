Путин заслушал доклады командиров о ситуации на границе с Украиной

Путин заслушал доклады командиров о ситуации на границе с УкраинойОни представили предложения по развитию обстановки в их зонах ответственности
Президент России Владимир Путин заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях, сообщила пресс-служба Кремля.
Верховный главнокомандующий поздно вечером 24 августа заслушал доклады командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командира отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, командира 56-го десантно-штурмового полка и командира 51-го парашютно-десантного полка.
Военнослужащие рассказали Путину об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также доложили утвержденные командованием соответствующих группировок предложения по развитию ситуации в их зонах ответственности.
24 августа Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск и принял доклады об обстановке в Курской области. Как сообщала пресс-служба президента, о противодействии вторгшимся в регион силам противника и мерах по их уничтожению президенту доложили начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. Кроме того, Путин заслушал по телефону доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.
В Курской области уже более двух недель продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны Россиии регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.