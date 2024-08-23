Группировка «Центр» за неделю взяла под контроль пять населенных пунктов в ДНР
Военнослужащие группировки войск «Центр» за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ перешли Свиридоновка, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое. Российские военные поразили формирования четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной, штурмовой бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны. ВС РФ отразили 27 контратак формирований противника.
Потери ВСУ на этом направлении составили шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 43 автомобиля и 51 орудие полевой артиллерии.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, средствами противовоздушной обороны ВС РФ в течение недели уничтожены бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, четыре вертолета: один Ми-17 и три Ми-8. Сбиты также противокорабельная ракета «Нептун-МД», 18 управляемых авиационных бомб Hammer, 87 реактивных снарядов HIMARS и 340 БПЛА.
О взятии населенного пункта Межевое российскими военными стало известно 22 августа. 21 августа под контроль ВС РФ перешло село Желанное в ДНР. Днем ранее Минобороны РФ сообщило о взятии одного из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Новгородское. 19 августа ВС РФ взяли под контроль Артемово. Российские военные группировки войск «Южная» также взяли под контроль железнодорожную станцию Выемка в ДНР. 18 августа под контроль ВС РФ перешло село Свиридоновка в ДНР.
После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. 6 августа украинские диверсанты вторглись в Курскую область, в регионе уже более двух недель идут бои между ВС России и украинскими военными. Минобороны регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники противника.