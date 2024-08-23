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Группировка «Центр» за неделю взяла под контроль пять населенных пунктов в ДНР

Ведомости

Военнослужащие группировки войск «Центр» за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ перешли Свиридоновка, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое. Российские военные поразили формирования четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной, штурмовой бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны. ВС РФ отразили 27 контратак формирований противника.

Потери ВСУ на этом направлении составили шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 43 автомобиля и 51 орудие полевой артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, средствами противовоздушной обороны ВС РФ в течение недели уничтожены бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, четыре вертолета: один Ми-17 и три Ми-8. Сбиты также противокорабельная ракета «Нептун-МД», 18 управляемых авиационных бомб Hammer, 87 реактивных снарядов HIMARS и 340 БПЛА.

О взятии населенного пункта Межевое российскими военными стало известно 22 августа. 21 августа под контроль ВС РФ перешло село Желанное в ДНР. Днем ранее Минобороны РФ сообщило о взятии одного из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Новгородское. 19 августа ВС РФ взяли под контроль Артемово. Российские военные группировки войск «Южная» также взяли под контроль железнодорожную станцию Выемка в ДНР. 18 августа под контроль ВС РФ перешло село Свиридоновка в ДНР.

После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. 6 августа украинские диверсанты вторглись в Курскую область, в регионе уже более двух недель идут бои между ВС России и украинскими военными. Минобороны регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники противника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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