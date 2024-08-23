Группировка «Центр» за неделю взяла под контроль пять населенных пунктов в ДНР

О взятии населенного пункта Межевое российскими военными стало известно 22 августа. 21 августа под контроль ВС РФ перешло село Желанное в ДНР. Днем ранее Минобороны РФ сообщило о взятии одного из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Новгородское. 19 августа ВС РФ взяли под контроль Артемово. Российские военные группировки войск «Южная» также взяли под контроль железнодорожную станцию Выемка в ДНР. 18 августа под контроль ВС РФ перешло село Свиридоновка в ДНР.