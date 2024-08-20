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ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новгородское в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новгородское в Донецкой народной республике, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское Донецкой народной республики», – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» разгромили крупную группировку ВСУ.

Всего за сутки ВС РФ с помощью средств противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу Hammer, десять реактивных снарядов HIMARS и 31 беспилотный летательный аппарат. Из всех дронов пять были сбиты вне зоны проведения спецоперации.

19 августа ВС РФ уничтожили командный состав и военнослужащих бригады ВСУ. Для удара по бригаде, пункту управления и складу противника использовался истребитель-бомбардировщик Су-34. Пункт управления располагался в Сумской области.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее цель – защита населения от киевского режима, а также денацификация и демилитаризация соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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