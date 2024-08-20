ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новгородское в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новгородское в Донецкой народной республике, сообщила пресс-служба Минобороны.
«Освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское Донецкой народной республики», – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» разгромили крупную группировку ВСУ.
Всего за сутки ВС РФ с помощью средств противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу Hammer, десять реактивных снарядов HIMARS и 31 беспилотный летательный аппарат. Из всех дронов пять были сбиты вне зоны проведения спецоперации.
19 августа ВС РФ уничтожили командный состав и военнослужащих бригады ВСУ. Для удара по бригаде, пункту управления и складу противника использовался истребитель-бомбардировщик Су-34. Пункт управления располагался в Сумской области.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее цель – защита населения от киевского режима, а также денацификация и демилитаризация соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.