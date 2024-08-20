ВС РФ уничтожили бригаду ВСУ в Сумской области
Командный состав и военнослужащие бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в результате ночного удара истребителя-бомбардировщика Су-34 по пункту управления и складу противника в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«В районе населенного пункта Глухов Сумской области экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России был нанесен удар по пункту управления и складу с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ», – сказано в сообщении.
18 августа в Минобороны сообщили об уничтожении ракетным ударом пусковой установки РСЗО М270 MLRS в Сумской области. Потери ВСУ за сутки составили 27 единиц бронетехники, 18 боевых бронированных машин и другое вооружение и техника.
19 августа российские войска взяли под контроль поселок Нью-Йорк и один из населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в Донецкой народной республике (ДНР). 18 августа Минобороны сообщило о взятии под контроль села Свиридоновка в ДНР. 15 августа под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Ивановка в ДНР.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее цель – защита населения от киевского режима, а также денацификация и демилитаризация соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.