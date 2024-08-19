По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) были «выбиты» с этой территории – 46-я отдельная аэромобильная бригада отступила в сторону села Нелеповка. Сейчас в Нью-Йорке идет «зачистка». О том, что над школой этого поселка российскими военными был поднят флаг РФ, 6 августа уже сообщал телеведущий Владимир Соловьев.