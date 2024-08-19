Рогов: российские войска взяли под контроль Нью-Йорк в ДНР
Российские войска взяли под контроль поселок Нью-Йорк в Донецкой народной республике, сообщил «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) были «выбиты» с этой территории – 46-я отдельная аэромобильная бригада отступила в сторону села Нелеповка. Сейчас в Нью-Йорке идет «зачистка». О том, что над школой этого поселка российскими военными был поднят флаг РФ, 6 августа уже сообщал телеведущий Владимир Соловьев.
Специальная военная операция на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. Целью он назвал защиту населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию соседнего государства. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории вошли в состав РФ по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.