Что известно о приграничных боях на 18 августа

Что известно о приграничных боях на 18 августаВласти районов Курской области призывают людей пока не возвращаться домой
Бои Вооруженных сил (ВС) России и украинских военных на территории Курской области продолжаются с 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
Власти приграничного Кореневского района призвали уехавших жителей пока не возвращаться домой. Бои в регионе продолжаются уже 12-й день.
Сводка от Минобороны России
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, сообщило 18 августа Минобороны РФ в очередной сводке о ситуации в приграничных районах.
Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведут поиск и уничтожают в лесных массивах диверсионные группы противника, которые пытаются проникнуть вглубь российской территории, южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка Курской области. ВС РФ также отразили атаки нескольких штурмовых групп в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. По данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли танк, пять боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения.
ВС РФ также продолжают боевые действия в Сумской области Украины. Там ракетным ударом была уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS. Всего за последние сутки потери ВСУ составили 27 единиц бронетехники, 18 боевых бронированных машин и другое вооружение и техника.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинские военные были остановлены по всему периметру в Курской области, где находятся спецназ «Ахмат» и российские подразделения. В частности, ВС РФ удалось уничтожить боевую бронированную машину с пехотой, которая пыталась прорваться на один из участков. Алаудинов и ранее говорил о круглосуточных попытках прорыва ВСУ на курском направлении.
Заявления властей и МЧС
Жителей Курской области продолжают предупреждать о ракетной опасности. Врио губернатора Алексей Смирнов с ночи и в течение дня сообщает о риске ракетных ударов и просит людей спуститься в укрытие. В своем Telegram-канале он также описал работу волонтеров, которые помогают людям выехать из обстреливаемых районов, раздают гуманитарную помощь и работают в ПВР. По данным Смирнова, в этой работе задействованы около 4500 человек.
МЧС России сообщило, что за последние сутки в Курскую область прибыло около 300 т помощи. В течение 24 часов из четырех муниципальных районов региона в безопасные районы убыли более 1700 человек. Жители приграничных районов уезжают и в другие регионы: Воронежскую, Липецкую области, Крым и др. 18 августа более 130 курян приехали в Тамбов, среди них более 30 маломобильных граждан, сообщили в МЧС РФ.
Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева предостерегла жителей от попыток вернуться домой. Она заявила, что иногда эти решения приводят к трагедиям, и попросила людей «набраться терпения» и позволить военным «разобраться с врагом» и не мешать им. Власти сообщат людям, когда можно будет вернуться домой, добавила она.
15 августа власти Льгова Курской области призвали уехавших жителей не возвращаться до стабилизации ситуации.
Западное оружие в руках ВСУ
Британская техника, в том числе беспилотники, сыграла ключевую роль в новом наступлении Украины, заявил автор статьи в газете The Sunday Times. О возможном появлении танков Challenger 2 на российский территории 15 августа писал Sky News.
«Британское вооружение, включая беспилотники, сыграло центральную роль в новом наступлении Украины, а британский персонал в течение двух лет тесно консультировал украинских военных в масштабах, несопоставимых ни с одной другой страной», – пишет Sunday Times.
17 августа министр финансов ФРГ Кристиан Линднер прокомментировал применение ВСУ немецких танков в Курской области. Он не увидел проблемы в появлении на территории России оружия ФРГ, сообщала радиостанция SRF. По его мнению, республика таким образом реализует право на самооборону. Линднер заявил, что это оружие теперь стало ответственностью Украины.
Северная Корея 18 августа осудила атаку ВСУ на Курскую область. Соответствующее заявление выпустил МИД КНДР. Представитель ведомства заявил, что ответственность за развязывание «инцидента, который может ввергнуть всю европейскую территорию в новую тотальную войну», несут США и их последователи. По его словам, США и Запад подталкивают обстановку к началу Третьей мировой войны, вооружая Украину огромным количеством техники.