Что известно о приграничных боях на 18 августа

Жителей Курской области продолжают предупреждать о ракетной опасности. Врио губернатора Алексей Смирнов с ночи и в течение дня сообщает о риске ракетных ударов и просит людей спуститься в укрытие. В своем Telegram-канале он также описал работу волонтеров, которые помогают людям выехать из обстреливаемых районов, раздают гуманитарную помощь и работают в ПВР. По данным Смирнова, в этой работе задействованы около 4500 человек.