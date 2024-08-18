Глава района в Курской области предостерегла жителей от попыток вернуться домой
Жители Кореневского района Курской области, которые выехали оттуда после проникновения в регион ВСУ, пытаются вернуться домой, но иногда эти решения приводят к трагедиям, заявила глава района Марина Дегтярева в своем Telegram-канале.
На территории района сохраняется сложная обстановка, отметила Дегтярева. Глава района призвала жителей «набраться терпения» и позволить военным «разобраться с врагом» и не мешать им. Власти сообщат людям, когда можно будет вернуться домой, добавила она. Пока же, по словам Дегтяревой, это невозможно.
«Некоторые граждане не оставляют попыток вернуться домой, тем самым мешают работе наших военных. Возвращение в район пока что невозможно для местных жителей, а иной раз и вовсе оборачивается страшными трагедиями», – написала она.
Украинские военные проникли в Курскую область 6 августа. По данным Минобороны РФ, бои после прорыва ВСУ в регион продолжались преимущественно в Кореневском и Суджанском, частично – Беловском и Льговском районах региона. 15 августа власти Льгова Курской области призвали уехавших жителей не возвращаться до стабилизации ситуации.
По данным МЧС России, за последние сутки более 1700 человек покинули четыре муниципальных района Курской области. Всего в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 10 000 человек.