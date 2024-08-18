Глава района в Курской области предостерегла жителей от попыток вернуться домой

На территории района сохраняется сложная обстановка, отметила Дегтярева. Глава района призвала жителей «набраться терпения» и позволить военным «разобраться с врагом» и не мешать им. Власти сообщат людям, когда можно будет вернуться домой, добавила она. Пока же, по словам Дегтяревой, это невозможно.