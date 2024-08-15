Мэр курского Льгова рекомендовал уехавшим жителям пока не возвращаться

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже десятый день ведут бои с российскими войсками. С 10 августа в этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Согласно данным российского Минобороны, бои после прорыва ВСУ в Курскую область продолжались преимущественно в Кореневском и Суджанском, частично – Беловском и Льговском районах региона.