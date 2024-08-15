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Мэр курского Льгова рекомендовал уехавшим жителям пока не возвращаться

Ведомости

Жителям Льгова Курской области, которые эвакуировались из города, лучше не возвращаться до стабилизации ситуации, заявил мэр Алексей Клемешов.

«Всем тем, кто выехал из города, не рекомендую возвращаться до стабилизации обстановки. Тем кто хочет его покинуть, необходимо обратиться в городскую администрацию или по номеру 112», – сказал он.

Обращение последовало после того, как 15 августа четыре человека пострадали в результате падения на город обломков из-за работы ПВО по воздушным целям противника. Повреждения получили также дома, автомобили и спортивный объект. Клемешов назвал этот день «одним из самых сложных в современной истории Львова».

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже десятый день ведут бои с российскими войсками. С 10 августа в этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Согласно данным российского Минобороны, бои после прорыва ВСУ в Курскую область продолжались преимущественно в Кореневском и Суджанском, частично – Беловском и Льговском районах региона. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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