Мэр курского Льгова рекомендовал уехавшим жителям пока не возвращаться
Жителям Льгова Курской области, которые эвакуировались из города, лучше не возвращаться до стабилизации ситуации, заявил мэр Алексей Клемешов.
«Всем тем, кто выехал из города, не рекомендую возвращаться до стабилизации обстановки. Тем кто хочет его покинуть, необходимо обратиться в городскую администрацию или по номеру 112», – сказал он.
Обращение последовало после того, как 15 августа четыре человека пострадали в результате падения на город обломков из-за работы ПВО по воздушным целям противника. Повреждения получили также дома, автомобили и спортивный объект. Клемешов назвал этот день «одним из самых сложных в современной истории Львова».
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже десятый день ведут бои с российскими войсками. С 10 августа в этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Согласно данным российского Минобороны, бои после прорыва ВСУ в Курскую область продолжались преимущественно в Кореневском и Суджанском, частично – Беловском и Льговском районах региона.