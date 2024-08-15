В России создали координационный совет по прикрытию госграницы

С 6 августа в Курской области было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщал 14 августа, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 8000 жителей региона, среди них более 2200 детей. 15 августа МЧС России сообщило уже о 9500 жителях, находящихся в ПВР в 14 российских регионах. За последние сутки в Курскую область доставили более 360 т гуманитарных грузов, а всего прибыло более 1300 т гумпомощи. Вечером 14 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе Курской области. При этом судьба порядка 2000 человек, которые находились на территории, куда вторглись ВСУ, остается неизвестной.