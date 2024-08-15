Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В России создали координационный совет по прикрытию госграницы

Его целью станет обеспечение безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей
Максим Цуланов
РИА Новости

Российские власти объявили о создании координационного совета для повышения эффективности войск по прикрытию госграницы в Белгородской, Брянской и Курской областях, пишет «РИА Новости». Совет был создан по приказу министра обороны Андрея Белоусова.

На первом заседании Белоусов перечислил задачи созданного совета: 

  • Эффективное обеспечение группировки войск и сил востребованным вооружением, военной и специальной техникой и материально-техническими средствами;

  • обеспечение координации действий и эффективного межведомственного взаимодействия в случае угрозы прорыва госграницы;

  • обеспечение инженерного обустройства территории регионов;

  • военно-медицинское обеспечение. По уточнению министра, речь идет о силах и средствах эвакуации пострадавших, оказании медицинской помощи, обеспечении медицинскими средствами и лекарствами;

  • содействие гражданским властям в эвакуации населения, в том числе своевременное информирование о подобных мероприятиях;

  • дополнительные меры по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак беспилотников и обстрелов.

«Важно отметить, что координационный совет не подменяет собой оперативное управление действиями войск и сил. Это задача командования группировки “Север”, а также Генерального штаба Вооруженных сил», – уточнил он.

В совет вошли заместители министра обороны Белоусова, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ, а также главы трех регионов.

Координационный совет создан на десятый день вторжения ВСУ на территорию Курской области. Сейчас в регионе, а также в соседних Брянской и Белгородской областях, действует режим контртеррористической операции (КТО). 

С 6 августа в Курской области было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщал 14 августа, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 8000 жителей региона, среди них более 2200 детей. 15 августа МЧС России сообщило уже о 9500 жителях, находящихся в ПВР в 14 российских регионах. За последние сутки в Курскую область доставили более 360 т гуманитарных грузов, а всего прибыло более 1300 т гумпомощи. Вечером 14 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе Курской области. При этом судьба порядка 2000 человек, которые находились на территории, куда вторглись ВСУ, остается неизвестной.

В Курскую область были переброшены резервы ВС России. Как заявлял начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным 7 августа, продвижение украинских бойцов вглубь территории России было остановлено. Минобороны 15 августа сообщило, что под контроль РФ удалось вернуть село Крупец западнее Льгова и Мартыновку северо-восточнее Суджи. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных