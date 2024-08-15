В России создали координационный совет по прикрытию госграницы

В России создали координационный совет по прикрытию госграницыЕго целью станет обеспечение безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей
Российские власти объявили о создании координационного совета для повышения эффективности войск по прикрытию госграницы в Белгородской, Брянской и Курской областях, пишет «РИА Новости». Совет был создан по приказу министра обороны Андрея Белоусова.
На первом заседании Белоусов перечислил задачи созданного совета:
Эффективное обеспечение группировки войск и сил востребованным вооружением, военной и специальной техникой и материально-техническими средствами;
обеспечение координации действий и эффективного межведомственного взаимодействия в случае угрозы прорыва госграницы;
обеспечение инженерного обустройства территории регионов;
военно-медицинское обеспечение. По уточнению министра, речь идет о силах и средствах эвакуации пострадавших, оказании медицинской помощи, обеспечении медицинскими средствами и лекарствами;
содействие гражданским властям в эвакуации населения, в том числе своевременное информирование о подобных мероприятиях;
дополнительные меры по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак беспилотников и обстрелов.
«Важно отметить, что координационный совет не подменяет собой оперативное управление действиями войск и сил. Это задача командования группировки “Север”, а также Генерального штаба Вооруженных сил», – уточнил он.
В совет вошли заместители министра обороны Белоусова, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ, а также главы трех регионов.
Координационный совет создан на десятый день вторжения ВСУ на территорию Курской области. Сейчас в регионе, а также в соседних Брянской и Белгородской областях, действует режим контртеррористической операции (КТО).
С 6 августа в Курской области было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщал 14 августа, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 8000 жителей региона, среди них более 2200 детей. 15 августа МЧС России сообщило уже о 9500 жителях, находящихся в ПВР в 14 российских регионах. За последние сутки в Курскую область доставили более 360 т гуманитарных грузов, а всего прибыло более 1300 т гумпомощи. Вечером 14 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе Курской области. При этом судьба порядка 2000 человек, которые находились на территории, куда вторглись ВСУ, остается неизвестной.
В Курскую область были переброшены резервы ВС России. Как заявлял начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным 7 августа, продвижение украинских бойцов вглубь территории России было остановлено. Минобороны 15 августа сообщило, что под контроль РФ удалось вернуть село Крупец западнее Льгова и Мартыновку северо-восточнее Суджи.