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В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера

Обстановка в регионе остается напряженной, заявил глава МЧС Куренков
Ведомости

В Белгородской области объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщила пресс-служба МЧС России. Решение принято по результатам внеочередного заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

«Обстановка в регионе остается сложной и напряженной. В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане», – заявил глава МЧС Александр Куренков.

Руководитель ведомства также сообщил, что в субъекте организована работа по оказанию помощи населению, но масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно справиться с последствиями. Об обстановке в регионе доложили губернатор Вячеслав Гладков и директор департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя Сергей Галямин. После этого было принято решение о введении режима ЧС федерального характера.

Куренков во время заседания обратил внимание на недопустимость необоснованного повышения цен в регионе на продукты питания и товары первой необходимости. Он поручил Федеральной антимонопольной службе держать этот вопрос на постоянном контроле.

МЧС уточняет, что ликвидация последствий ЧС федерального характера финансируется из федерального бюджета. Это, в том числе, касается выплат пострадавшим: единовременной материальной помощи, выплат при утрате имущества и родственникам погибших, а также помощи тем, кто получил легкий, средний и тяжкий вред здоровью.

15 августа в Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня. Тогда же Гладков сообщил, что власти намерены обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить в регионе режим ЧС федерального уровня из-за сложной и напряженной обстановки.

С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями на территории Курской области. С 10 августа там, а также в Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. В Белгородской области на постоянной основе продолжаются обстрелы со стороны ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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