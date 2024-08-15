В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера

Руководитель ведомства также сообщил, что в субъекте организована работа по оказанию помощи населению, но масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно справиться с последствиями. Об обстановке в регионе доложили губернатор Вячеслав Гладков и директор департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя Сергей Галямин. После этого было принято решение о введении режима ЧС федерального характера.