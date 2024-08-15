В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера

В Белгородской области введен режим ЧС федерального характераОбстановка в регионе остается напряженной, заявил глава МЧС Куренков
В Белгородской области объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщила пресс-служба МЧС России. Решение принято по результатам внеочередного заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
«Обстановка в регионе остается сложной и напряженной. В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане», – заявил глава МЧС Александр Куренков.
Руководитель ведомства также сообщил, что в субъекте организована работа по оказанию помощи населению, но масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно справиться с последствиями. Об обстановке в регионе доложили губернатор Вячеслав Гладков и директор департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя Сергей Галямин. После этого было принято решение о введении режима ЧС федерального характера.
Куренков во время заседания обратил внимание на недопустимость необоснованного повышения цен в регионе на продукты питания и товары первой необходимости. Он поручил Федеральной антимонопольной службе держать этот вопрос на постоянном контроле.
МЧС уточняет, что ликвидация последствий ЧС федерального характера финансируется из федерального бюджета. Это, в том числе, касается выплат пострадавшим: единовременной материальной помощи, выплат при утрате имущества и родственникам погибших, а также помощи тем, кто получил легкий, средний и тяжкий вред здоровью.
15 августа в Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня. Тогда же Гладков сообщил, что власти намерены обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить в регионе режим ЧС федерального уровня из-за сложной и напряженной обстановки.
С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями на территории Курской области. С 10 августа там, а также в Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. В Белгородской области на постоянной основе продолжаются обстрелы со стороны ВСУ.