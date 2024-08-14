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В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня

Регион попросит объявить ЧС федерального характера
Инна Шульгина
Алексей Белкин / TACC

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня.

«Принимаем решение с сегодняшнего дня на территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня», – сказал он в видеообращении.

Гладков добавил, что планируется обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить в регионе режим ЧС федерального уровня. Обстановка в области остается крайне сложной и напряженной, отметил он.

К чрезвычайной ситуации регионального уровня относится обстановка на определенной территории, возникшая в результате аварии, катастрофы или стихийного бедствия, при которых пострадало от 50 до 500 человек. К региональной ЧС также могут отнести ситуацию, при которой нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек или если материальный ущерб на день возникновения ЧС составляет от 500 000 до 5 млн МРОТ, а зона чрезвычайной ситуации охватывает территорию двух регионов. ЧС регионального характера ликвидируют силы и средства органов исполнительной власти субъектов России.

К ЧС федерального характера относится обстановка, при которой число пострадавших превышает 500 или условия жизнедеятельности нарушены более чем у 1000 человек. Федеральную ЧС также могут объявить, если материальный ущерб превышает 5 млн МРОТ на день возникновения ЧС, а зона чрезвычайной ситуации выходит за пределы двух регионов России. Ликвидацией ЧС занимаются силы и средства органов исполнительной власти пострадавших регионов.

При ЧС федерального характера пострадавшие могут рассчитывать на единовременную выплату суммой 10 000 руб. на человека, а также на финансовую помощь в размере 50 000 руб. за частично утраченное имущество первой необходимости и 100 000 руб., если такое имущество утрачено полностью. Кроме того, семьи погибших смогут получить единовременное пособие в размере 1 млн руб. и средства на погребение из федерального бюджета. Пострадавшим в результате ЧС полагается выплата в размере 400 000 или 200 000 руб. в зависимости от степени тяжести нанесенного здоровью вреда.

Что касается поддержки жителей при региональных ЧС, то по закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» органы госвласти регионов сами принимают решения о единовременных денежных выплатах жителям.

13 августа стало известно, что из-за обстрелов города Шебекино со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) округ покинули порядка 50-70% жителей. По словам Гладкова, каждый день в Шебекино фиксируется от трех до пяти атак. С начала проведения специальной военной операции на Украине в Белгородской области пострадало более 30 000 домов и квартир, отмечал он.

12 августа белгородский губернатор сообщил о начале эвакуации жителей Краснояружского района. По данным регионального МЧС, «активность формирований врага» наблюдается на границе района. Въезд в район был закрыт. На следующий день сообщалось, что всего из района выехали более 11 000 человек.

7 августа режим ЧС регионального характера был введен в Курской области, на территорию которой вторглись ВСУ. Позже режим был отменен в связи с тем, что 9 августа обстановку в регионе отнесли к ЧС федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы Вооруженных сил (ВС) России.

Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов в Курской области, докладывал 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Всего в результате боевых действий в Курской области погибли 12 человек, еще 121 получил ранения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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