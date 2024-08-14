В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня

В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровняРегион попросит объявить ЧС федерального характера
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня.
«Принимаем решение с сегодняшнего дня на территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня», – сказал он в видеообращении.
Гладков добавил, что планируется обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить в регионе режим ЧС федерального уровня. Обстановка в области остается крайне сложной и напряженной, отметил он.
К чрезвычайной ситуации регионального уровня относится обстановка на определенной территории, возникшая в результате аварии, катастрофы или стихийного бедствия, при которых пострадало от 50 до 500 человек. К региональной ЧС также могут отнести ситуацию, при которой нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек или если материальный ущерб на день возникновения ЧС составляет от 500 000 до 5 млн МРОТ, а зона чрезвычайной ситуации охватывает территорию двух регионов. ЧС регионального характера ликвидируют силы и средства органов исполнительной власти субъектов России.
К ЧС федерального характера относится обстановка, при которой число пострадавших превышает 500 или условия жизнедеятельности нарушены более чем у 1000 человек. Федеральную ЧС также могут объявить, если материальный ущерб превышает 5 млн МРОТ на день возникновения ЧС, а зона чрезвычайной ситуации выходит за пределы двух регионов России. Ликвидацией ЧС занимаются силы и средства органов исполнительной власти пострадавших регионов.
При ЧС федерального характера пострадавшие могут рассчитывать на единовременную выплату суммой 10 000 руб. на человека, а также на финансовую помощь в размере 50 000 руб. за частично утраченное имущество первой необходимости и 100 000 руб., если такое имущество утрачено полностью. Кроме того, семьи погибших смогут получить единовременное пособие в размере 1 млн руб. и средства на погребение из федерального бюджета. Пострадавшим в результате ЧС полагается выплата в размере 400 000 или 200 000 руб. в зависимости от степени тяжести нанесенного здоровью вреда.
Что касается поддержки жителей при региональных ЧС, то по закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» органы госвласти регионов сами принимают решения о единовременных денежных выплатах жителям.
13 августа стало известно, что из-за обстрелов города Шебекино со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) округ покинули порядка 50-70% жителей. По словам Гладкова, каждый день в Шебекино фиксируется от трех до пяти атак. С начала проведения специальной военной операции на Украине в Белгородской области пострадало более 30 000 домов и квартир, отмечал он.
7 августа режим ЧС регионального характера был введен в Курской области, на территорию которой вторглись ВСУ. Позже режим был отменен в связи с тем, что 9 августа обстановку в регионе отнесли к ЧС федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы Вооруженных сил (ВС) России.
Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов в Курской области, докладывал 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Всего в результате боевых действий в Курской области погибли 12 человек, еще 121 получил ранения.