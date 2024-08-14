В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня

К чрезвычайной ситуации регионального уровня относится обстановка на определенной территории, возникшая в результате аварии, катастрофы или стихийного бедствия, при которых пострадало от 50 до 500 человек. К региональной ЧС также могут отнести ситуацию, при которой нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек или если материальный ущерб на день возникновения ЧС составляет от 500 000 до 5 млн МРОТ, а зона чрезвычайной ситуации охватывает территорию двух регионов. ЧС регионального характера ликвидируют силы и средства органов исполнительной власти субъектов России.