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Гладков: до 70% жителей Шебекина покинули округ

Ведомости

Из-за обстрелов Шебекина со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) округ покинули порядка 50-70% жителей. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

В этом году в Шебекине ранено почти 300 человек, 36 жителей погибло. Каждый день фиксируется от трех до пяти атак. Социальная напряженность растет, поскольку власти не могут дать гарантии безопасности, сказал Гладков.

«В целом по приграничью ситуация резко ухудшилась. Очень сильно возросло количество обстрелов как ствольной артиллерией, минометами, РСЗО, так и кратно увеличились атаки беспилотных летательных аппаратов», – уточнил Гладков.

По его словам, за 2,5 года военных действий в регионе пострадало более 30 000 домов и квартир. К настоящему моменту восстановлено 25 000. За последнее время ситуация улучшилась только по Белгороду в сравнении с I кварталом 2024 г.

12 августа Гладков сообщил о начале работ по перемещению жителей Краснояружского района в более безопасные места. МЧС Белгородской области сообщило, что «активность формирований врага» наблюдается на границе района.

Краснояружский район расположен на западе Белгородской области. На севере он граничит с Беловским районом Курской области, на западе – с Сумской областью Украины. Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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