Гладков: до 70% жителей Шебекина покинули округ
Из-за обстрелов Шебекина со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) округ покинули порядка 50-70% жителей. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
В этом году в Шебекине ранено почти 300 человек, 36 жителей погибло. Каждый день фиксируется от трех до пяти атак. Социальная напряженность растет, поскольку власти не могут дать гарантии безопасности, сказал Гладков.
«В целом по приграничью ситуация резко ухудшилась. Очень сильно возросло количество обстрелов как ствольной артиллерией, минометами, РСЗО, так и кратно увеличились атаки беспилотных летательных аппаратов», – уточнил Гладков.
По его словам, за 2,5 года военных действий в регионе пострадало более 30 000 домов и квартир. К настоящему моменту восстановлено 25 000. За последнее время ситуация улучшилась только по Белгороду в сравнении с I кварталом 2024 г.
12 августа Гладков сообщил о начале работ по перемещению жителей Краснояружского района в более безопасные места. МЧС Белгородской области сообщило, что «активность формирований врага» наблюдается на границе района.
Краснояружский район расположен на западе Белгородской области. На севере он граничит с Беловским районом Курской области, на западе – с Сумской областью Украины. Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.