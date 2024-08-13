Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

ЦБ разъяснил правила получения кредитных каникул жителям приграничных регионов

Ведомости

Жители Курской, Брянской и Белгородской областей, которые вынуждены эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации или потеряли там имущество, могут обратиться в банк за получением отсрочки платежей по кредитным договорам и договорам займа на срок до шести месяцев. Об особенностях получения кредитных каникул для таких заемщиков рассказал Банк России.

Банки и некредитные финансовые организации рассматривают заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке, им рекомендовано принимать любые документы, подтверждающие трудную ситуацию заемщика: право собственности на жилое помещение в зоне чрезвычайной ситуации, прописка или временная регистрация в этом регионе, свидетельство о нахождении в пунктах временного размещения и другое.

Право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 15 млн руб. по ипотеке, 1,6 млн руб. – по автокредитам, 150 000 руб. – по кредитным картам или 450 000 руб. – по остальным кредитам и займам. ЦБ РФ рекомендует кредиторам идти навстречу и помогать в реструктуризации, даже если предъявляемые законом требования не соблюдаются: например, размер кредита превышает установленный лимит.

Те, кто ранее уже воспользовался такой льготой, но по иным причинам (например, в случае снижения дохода), также вправе претендовать на получение кредитных каникул. В период каникул отменяется начисление различных неустоек. При этом кредиторам рекомендовано учитывать конкретную жизненную ситуацию и снижать размер процентной ставки, вплоть до полного отказа от начисления процентов. В особых случаях (утрата трудоспособности, присвоение инвалидности и иных) возможно полное или частичное прощение долга.

9 августа Альфа-банк, «Почта банк» и МТС-банк заявили, что предоставят кредитные каникулы пострадавшим в Курской области. В тот же день Совкомбанк заявил, что спишет все кредиты пострадавшим в Курской области.

12 августа белгородский губернатор Вячеслав Гладков попросил распространить мораторий на выплату ипотеки и кредитов на пострадавшие районы Белгородской области. Президент РФ Владимир Путин поддержал распространение моратория на выплату ипотеки и кредитов на пострадавшие районы Белгородской и Курской областей. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что банки уже начали работу, касающуюся введения моратория на выплату ипотеки и потребительских кредитов жителями Курской области.

В тот же день мораторий поддержал банк ВТБ. Инициатива касалась жителей пострадавших районов Белгородской и Курской областей. Кредитная задолженность клиентов с инвалидностью первой группы и погибших клиентов будет списана, отмечали в банке. 13 августа к инициативе присоединился Сбербанк.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных