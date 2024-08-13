ЦБ разъяснил правила получения кредитных каникул жителям приграничных регионов

Те, кто ранее уже воспользовался такой льготой, но по иным причинам (например, в случае снижения дохода), также вправе претендовать на получение кредитных каникул. В период каникул отменяется начисление различных неустоек. При этом кредиторам рекомендовано учитывать конкретную жизненную ситуацию и снижать размер процентной ставки, вплоть до полного отказа от начисления процентов. В особых случаях (утрата трудоспособности, присвоение инвалидности и иных) возможно полное или частичное прощение долга.