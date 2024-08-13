ЦБ разъяснил правила получения кредитных каникул жителям приграничных регионов
Жители Курской, Брянской и Белгородской областей, которые вынуждены эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации или потеряли там имущество, могут обратиться в банк за получением отсрочки платежей по кредитным договорам и договорам займа на срок до шести месяцев. Об особенностях получения кредитных каникул для таких заемщиков рассказал Банк России.
Банки и некредитные финансовые организации рассматривают заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке, им рекомендовано принимать любые документы, подтверждающие трудную ситуацию заемщика: право собственности на жилое помещение в зоне чрезвычайной ситуации, прописка или временная регистрация в этом регионе, свидетельство о нахождении в пунктах временного размещения и другое.
Право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 15 млн руб. по ипотеке, 1,6 млн руб. – по автокредитам, 150 000 руб. – по кредитным картам или 450 000 руб. – по остальным кредитам и займам. ЦБ РФ рекомендует кредиторам идти навстречу и помогать в реструктуризации, даже если предъявляемые законом требования не соблюдаются: например, размер кредита превышает установленный лимит.
Те, кто ранее уже воспользовался такой льготой, но по иным причинам (например, в случае снижения дохода), также вправе претендовать на получение кредитных каникул. В период каникул отменяется начисление различных неустоек. При этом кредиторам рекомендовано учитывать конкретную жизненную ситуацию и снижать размер процентной ставки, вплоть до полного отказа от начисления процентов. В особых случаях (утрата трудоспособности, присвоение инвалидности и иных) возможно полное или частичное прощение долга.
9 августа Альфа-банк, «Почта банк» и МТС-банк заявили, что предоставят кредитные каникулы пострадавшим в Курской области. В тот же день Совкомбанк заявил, что спишет все кредиты пострадавшим в Курской области.
12 августа белгородский губернатор Вячеслав Гладков попросил распространить мораторий на выплату ипотеки и кредитов на пострадавшие районы Белгородской области. Президент РФ Владимир Путин поддержал распространение моратория на выплату ипотеки и кредитов на пострадавшие районы Белгородской и Курской областей. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что банки уже начали работу, касающуюся введения моратория на выплату ипотеки и потребительских кредитов жителями Курской области.