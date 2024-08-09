Банки введут кредитные каникулы для пострадавших в Курской области
Альфа-банк, «Почта банк» и МТС-банк предоставят кредитные каникулы пострадавшим в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
По информации банков, для получения прав на кредитные каникулы необходимо подать обращение, оставив заявку на сайте организации.
Как заявили в Совкомбанке, мера распространяется на ближайших родственников, супругов и детей, которые проживают совместно с клиентами. А окончательное решение будет приниматься на основании списков или, в случае отсутствия, документов от клиентов или родственников.