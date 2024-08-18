Северная Корея осудила атаку ВСУ на Курскую область
МИД КНДР осуждает нападение вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию и считает его неприемлимым актом агрессии. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление представителя дипведомства.
«США и их последователи несут полную ответственность за развязывание этого инцидента, который может ввергнуть всю европейскую территорию в новую тотальную войну», – подчеркнул представитель северокорейского МИДа.
По его словам, США и Запад подталкивают обстановку к началу Третьей мировой войны, вооружая Украину огромным количеством убойной техники. Дипломат добавил, что под Курском была найдена военная техника американского и западного производства, и подчеркнул, что Северная Корея всегда будет поддерживать Россию.
6 августа ВСУ зашли в Курскую область, где уже 13-й день ведут бои с российскими войсками. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. С 10 августа в этих субъектах, а также в Брянской области действует режим контртеррористической операции (КТО). По последним данным, с 6 августа было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. Судьба порядка 2000 человек, которые находились на территории, куда вторглись ВСУ, остается неизвестной.
МЧС РФ сообщало, что в 24 регионах страны уже работает 171 пункт временного размещения (ПВР), где находятся около 10 000 человек, среди них 3000 детей. За сутки было доставлено четыре колонны со 160 т гуманитарной помощи, с 6 августа доставлено 1900 т груза.