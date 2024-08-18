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Лукашенко заявил, что Россия «снесет» украинских военных из Курской области

Он считает, что Зеленский хочет выиграть более сильные позиции на переговорах
Ведомости

Российские войска и президент РФ Владимир Путин «снесут украинских военных» в Курской области, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1».

«Естественно, военные и Путин <...> снесут оттуда украинских военных», – сказал он. 

Глава государства согласился с Путиным, что речь идет о «борьбе на повышение ставок». Лукашенко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в случае участия Киева в переговорах хочет выиграть более сильные позиции. 

«Но встает другой вопрос: в такой ситуации и подобных кто с ним будет вести переговоры? Поэтому идти на повышение ставок своего авторитета, более выгодное положение за столом переговоров занять – это неправильно, это не тот случай», – сказал Лукашенко.

По его словам, Украина борется с «огромной империей», которая еще не начала «по-настоящему воевать».

Украина уже денацифицирована, необходимо сесть за стол переговоров и закончить «эту драчку», добавил Лукашенко. По его мнению, конфликт не нужен украинцам, россиянам и белорусам. Зеленский «завтра» будет находиться в Великобритании и его ненавидят около 70% граждан, считает политик. «Потому что он обещал одно, а делает другое, и гибнут люди», – пояснил он.

ВСУ находятся в Курской области с 6 августа, с тех пор в регионе идут бои. 17 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные ведут поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп ВСУ, которые пытаются проникнуть вглубь территории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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