Лукашенко заявил, что Россия «снесет» украинских военных из Курской области

Лукашенко заявил, что Россия «снесет» украинских военных из Курской областиОн считает, что Зеленский хочет выиграть более сильные позиции на переговорах
Российские войска и президент РФ Владимир Путин «снесут украинских военных» в Курской области, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1».
«Естественно, военные и Путин <...> снесут оттуда украинских военных», – сказал он.
Глава государства согласился с Путиным, что речь идет о «борьбе на повышение ставок». Лукашенко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в случае участия Киева в переговорах хочет выиграть более сильные позиции.
«Но встает другой вопрос: в такой ситуации и подобных кто с ним будет вести переговоры? Поэтому идти на повышение ставок своего авторитета, более выгодное положение за столом переговоров занять – это неправильно, это не тот случай», – сказал Лукашенко.
По его словам, Украина борется с «огромной империей», которая еще не начала «по-настоящему воевать».
Украина уже денацифицирована, необходимо сесть за стол переговоров и закончить «эту драчку», добавил Лукашенко. По его мнению, конфликт не нужен украинцам, россиянам и белорусам. Зеленский «завтра» будет находиться в Великобритании и его ненавидят около 70% граждан, считает политик. «Потому что он обещал одно, а делает другое, и гибнут люди», – пояснил он.
ВСУ находятся в Курской области с 6 августа, с тех пор в регионе идут бои. 17 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные ведут поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп ВСУ, которые пытаются проникнуть вглубь территории России.