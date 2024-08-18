Лукашенко заявил, что Россия «снесет» украинских военных из Курской области

Украина уже денацифицирована, необходимо сесть за стол переговоров и закончить «эту драчку», добавил Лукашенко. По его мнению, конфликт не нужен украинцам, россиянам и белорусам. Зеленский «завтра» будет находиться в Великобритании и его ненавидят около 70% граждан, считает политик. «Потому что он обещал одно, а делает другое, и гибнут люди», – пояснил он.