Лукашенко призвал к переговорам для урегулирования конфликта на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал завершить конфликт на Украине за столом переговоров. Об этом пишет «БелТА».
«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна», – подчеркнул президент Белоруссии.
Но, по словам Лукашенко, высокопоставленные представители западных стран, в частности США, против этого.
«Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили», – добавил белорусский лидер.
15 августа советник Минобороны России Андрей Ильницкий заявил, что спецслужбы Запада управляют вторжением вооруженных сил Украины на территорию Курской области. 15 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете The Independent признал, что Киев обсуждал с Западом операцию в Курской области. До этого он сообщал, что цель прорыва ВСУ – усиление позиций на переговорах.
В июне президент России Владимир Путин выдвинул условия для переговоров с Украиной, которые включали вывод украинских войск за административные границы Запорожской и Херсонской областей, а также территорию Донбасса и признание их российскими на международном уровне. Украина на эти условия не согласилась. После вторжения ВСУ на территорию Курской области заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что предложения Путина больше не актуальны.