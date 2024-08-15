Лукашенко призвал к переговорам для урегулирования конфликта на Украине

В июне президент России Владимир Путин выдвинул условия для переговоров с Украиной, которые включали вывод украинских войск за административные границы Запорожской и Херсонской областей, а также территорию Донбасса и признание их российскими на международном уровне. Украина на эти условия не согласилась. После вторжения ВСУ на территорию Курской области заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что предложения Путина больше не актуальны.