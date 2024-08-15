Минобороны РФ: западные спецслужбы управляют вторжением ВСУ в Курскую область

«Вторжение в Курскую область – это войсковая операция. Это все не может быть без согласования и управления с западными спецслужбами и западными технологиями», – сказал он (цитата по ТАСС). Ильницкий добавил, что западные страны поставляют на Украину технику, которой у них может не быть. Он подчеркнул, что преимущество на стороне Вооруженных сил России.