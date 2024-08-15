Минобороны РФ: западные спецслужбы управляют вторжением ВСУ в Курскую область
Спецслужбы Запада управляют вторжением вооруженных сил Украины на территорию Курской области, заявил советник Минобороны России Андрей Ильницкий.
«Вторжение в Курскую область – это войсковая операция. Это все не может быть без согласования и управления с западными спецслужбами и западными технологиями», – сказал он (цитата по ТАСС). Ильницкий добавил, что западные страны поставляют на Украину технику, которой у них может не быть. Он подчеркнул, что преимущество на стороне Вооруженных сил России.
Бои ВС РФ и ВСУ в Курской области продолжаются десятый день – с 6 августа. Под контроль РФ удалось вернуть села Крупец и Мартыновка. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
15 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете The Independent признал, что Киев обсуждал с Западом операцию в Курской области. До этого он сообщал, что цель прорыва ВСУ – усиление позиций на переговорах.
В июне президент России Владимир Путин выдвинул условия для переговоров с Украиной, которые включали вывод украинских войск за административные границы Запорожской и Херсонской областей, а также территорию Донбасса и признание их российскими на международном уровне. Украина на эти условия не согласилась. После вторжения ВСУ на территорию Курской области заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что предложения Путина больше не актуальны.