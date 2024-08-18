Алаудинов: «Ахмат» и ВС РФ остановили ВСУ на своем участке в Курской области
Украинские военные остановлены по всему периметру в Курской области, где находятся спецназ «Ахмат» и российские подразделения, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«По всему периметру, где мы есть, противник в принципе остановлен. Мы конкретно фиксируем, где, что и как происходит», – сказал он на видео.
По словам Алаудинова, ВСУ предпринимают отчаянные попытки прорвать участок, где находится «Ахмат». 18 августа, сообщил он, ВС РФ удалось уничтожить боевую бронированную машину с пехотой, которая пыталась прорваться на один из участков. «ББМ сожгли, пехоту уничтожили», – сказал командир спецназа, добавив, что на других участках тоже идет «активная работа по уничтожению техники».
17 августа Алаудинов заявил о круглосуточных попытках прорыва ВСУ на Курском направлении. До этого он сообщил, что ВСУ сняли с передовой около 12 000 военных, чтобы направить их в Курскую область.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ в регион. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Помимо этого в Курской области и в Белгородской (с 15 августа) введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.