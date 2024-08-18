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Алаудинов: «Ахмат» и ВС РФ остановили ВСУ на своем участке в Курской области

Ведомости

Украинские военные остановлены по всему периметру в Курской области, где находятся спецназ «Ахмат» и российские подразделения, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Алаудинов в своем Telegram-канале рассказал об обстановке в направлении Суджи. 

«По всему периметру, где мы есть, противник в принципе остановлен. Мы конкретно фиксируем, где, что и как происходит», – сказал он на видео.

По словам Алаудинова, ВСУ предпринимают отчаянные попытки прорвать участок, где находится «Ахмат». 18 августа, сообщил он, ВС РФ удалось уничтожить боевую бронированную машину с пехотой, которая пыталась прорваться на один из участков. «ББМ сожгли, пехоту уничтожили», – сказал командир спецназа, добавив, что  на других участках тоже идет «активная работа по уничтожению техники».

17 августа Алаудинов заявил о круглосуточных попытках прорыва ВСУ на Курском направлении. До этого он сообщил, что ВСУ сняли с передовой около 12 000 военных, чтобы направить их в Курскую область.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ в регион. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Помимо этого в Курской области и в Белгородской (с 15 августа) введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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