Алаудинов: «Ахмат» и ВС РФ остановили ВСУ на своем участке в Курской области

По словам Алаудинова, ВСУ предпринимают отчаянные попытки прорвать участок, где находится «Ахмат». 18 августа, сообщил он, ВС РФ удалось уничтожить боевую бронированную машину с пехотой, которая пыталась прорваться на один из участков. «ББМ сожгли, пехоту уничтожили», – сказал командир спецназа, добавив, что на других участках тоже идет «активная работа по уничтожению техники».