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Алаудинов заявил о круглосуточных попытках прорыва ВСУ на курском направлении

Ведомости

Российские военные держат под контролем обстановку в Курской области, при попытках прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ) противник уничтожается, заявил ТАСС командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Обстановка у нас достаточно-таки рабочая, подконтрольная. У нас идут круглосуточные попытки противника прорвать участок, где мы находимся. Все эти попытки завершаются уничтожением <…> противника и сжиганием его техники. Поэтому мы уничтожаем резервы противника», – сказал он.

ВСУ сняли с передовой около 12 000 военных, чтобы направить их в Курскую область, отмечал ранее Алаудинов. 15 августа он также рассказал, что ВСУ изменили тактику в регионе. По его словам, противник начинает давить «со всех щелей, пытаясь раздернуть» ВС РФ. Сделать это также не получается, подчеркнул командир спецназа «Ахмат». На следующий день Алаудинов рассказывал об «интенсивной работе» по уничтожению противника.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ в регион. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Помимо этого, в Курской области и в Белгородской (с 15 августа) введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил 11 августа, что поручил создать условия для приема беженцев из Курской области, если возникнет такая необходимость.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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