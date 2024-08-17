Алаудинов заявил о круглосуточных попытках прорыва ВСУ на курском направлении
Российские военные держат под контролем обстановку в Курской области, при попытках прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ) противник уничтожается, заявил ТАСС командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Обстановка у нас достаточно-таки рабочая, подконтрольная. У нас идут круглосуточные попытки противника прорвать участок, где мы находимся. Все эти попытки завершаются уничтожением <…> противника и сжиганием его техники. Поэтому мы уничтожаем резервы противника», – сказал он.
ВСУ сняли с передовой около 12 000 военных, чтобы направить их в Курскую область, отмечал ранее Алаудинов. 15 августа он также рассказал, что ВСУ изменили тактику в регионе. По его словам, противник начинает давить «со всех щелей, пытаясь раздернуть» ВС РФ. Сделать это также не получается, подчеркнул командир спецназа «Ахмат». На следующий день Алаудинов рассказывал об «интенсивной работе» по уничтожению противника.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ в регион. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Помимо этого, в Курской области и в Белгородской (с 15 августа) введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил 11 августа, что поручил создать условия для приема беженцев из Курской области, если возникнет такая необходимость.