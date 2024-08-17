Алаудинов заявил о круглосуточных попытках прорыва ВСУ на курском направлении

ВСУ сняли с передовой около 12 000 военных, чтобы направить их в Курскую область, отмечал ранее Алаудинов. 15 августа он также рассказал, что ВСУ изменили тактику в регионе. По его словам, противник начинает давить «со всех щелей, пытаясь раздернуть» ВС РФ. Сделать это также не получается, подчеркнул командир спецназа «Ахмат». На следующий день Алаудинов рассказывал об «интенсивной работе» по уничтожению противника.