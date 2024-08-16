Что известно о приграничных боях на 16 августа

Что известно о приграничных боях на 16 августаСтолкновения между ВС России и ВСУ продолжаются 11-й день
Бои Вооруженных сил (ВС) России и украинских формирований на территории Курской области продолжаются с 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
Обстановка на передовой в Курской области
Минобороны сообщило, что потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 220 человек и 19 единиц техники. По последним данным, всего за время боевых действий ВСУ потеряли до 2860 военнослужащих, 41 танк и 40 бронетранспортеров.
ВС России отразили атаки противника в направлении Русского Поречного и Гордеевки. Они также уничтожили три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Юнаковки и Мирополья.
ВС РФ пресекли попытки мобильных групп противника прорваться вглубь территории России в районах западнее Анастасьевки и юго-восточнее Каучука. Российские силы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных и десантно-штурмовой бригадам, а также бригаде теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного. Кроме того, военное ведомство сообщает об ударах по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи Сумской области.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 16 августа заявил, что ВС России держат под контролем обстановку на курском направлении. По его словам, ВСУ пытаются пробиться по другим направлениям, но этого сделать не удается.
Обстрелы в Белгородской области
В регионе продолжаются обстрелы со стороны ВСУ. За последние сутки в Шебекинском городском округе по населенным пунктам выпустили 55 боеприпасов в ходе 10 обстрелов, нанесены удары с помощью девяти беспилотников. В Грайворонском городском округе в ходе четырех обстрелов было выпущено 24 боеприпаса и пять беспилотников в ходе четырех обстрелов. Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщает об обстрелах в Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Валуйском городском округе.
Главное от МЧС России
Пиротехники МЧС обезвредили более 70 взрывоопасных предметов на территории Курской области. В частности, на территории объекта энергетического комплекса они обезвредили ракету, предположительно, американского производства. ТАСС со ссылкой на командира группы разминирования сводного отряда МЧС России сообщал, что это была, предположительно, «Точка-У».
В Курскую область для усиления группировки МЧС России прибыл пожарный поезд. Специализированный железнодорожный состав предназначен для ликвидации пожаров и проведения спасательных работ.
ТАСС со ссылкой на МЧС сообщает, что в пунктах временного размещения находятся более 10 000 человек. 153 ПВР расположены в 19 регионах страны. За сутки из Льгова, Глушковского и Рыльского районов эвакуированы более 400 человек.
В Белгородской области отменили плату за звонки и интернет
Мобильная связь и интернет в девяти районах Белгородской области стали бесплатными, поскольку в регионе действует режим ЧС федерального характера. Бесплатная связь доступна даже при нулевом балансе жителям Белгородского, Вейделевского, Краснояружского, Ровеньского районов, а также Валуйского, Волоконовского, Грайворонского и Шебекинского городских округов.
«Лиза Алерт» перестала публиковать данные о пропавших в Курской области
Поисковой отряд из соображений безопасности закрыл информацию о людях, которые разыскиваются в приграничье. Глава «Лизы Алерт» Григорий Сергеев пояснил, что мошенники могут воспользоваться этой информацией для связи с родственниками. Работа с заявками о пропавших продолжается в закрытом режиме.
О приграничных боях за рубежом
Официальный представитель минобороны Канады Андре-Анна Пулен сообщила, что Украина может использовать канадские танки и бронемашины на российской территории. По ее словам, страна не накладывает географических ограничений на применение оборудования. Канада предоставила Украине восемь танков Leopard 2A4, сотни бронированных машин и несколько гаубиц M-777.
Газета The Washington Post со ссылкой на раненых солдат пишет, что украинские военнослужащие почти сразу же подверглись интенсивной атаке артиллерией, беспилотниками и авиабомбами при попытке прорыва в Белгородской области. Российские войска в регионе, по словам солдат, выглядели подготовленными к их прибытию – район был укреплен противотанковыми заграждениями «зубы дракона» и сильно заминирован.