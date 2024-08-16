Что известно о приграничных боях на 16 августа

В регионе продолжаются обстрелы со стороны ВСУ. За последние сутки в Шебекинском городском округе по населенным пунктам выпустили 55 боеприпасов в ходе 10 обстрелов, нанесены удары с помощью девяти беспилотников. В Грайворонском городском округе в ходе четырех обстрелов было выпущено 24 боеприпаса и пять беспилотников в ходе четырех обстрелов. Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщает об обстрелах в Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Валуйском городском округе.