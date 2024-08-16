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У энергообъекта в Курской области упала ракета

Специалисты МЧС ведут работу по обезвреживанию
Ведомости

Ракета, предположительно, «Точка-У» упала возле энергетического объекта в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира группы разминирования сводного отряда МЧС России.

«Сегодня проводим работы по откопке и обезвреживанию, предположительно, "Точки-У"», – сказал он. 

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ в регион. Сейчас в области действует режим контртеррористической операции. С 6 августа было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. В регион были переброшены резервы Вооруженных сил России.

15 августа первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов Курской области. Он прибыл туда, чтобы лично увидеть строительную площадку Курской АЭС-2, а также обсудить текущую ситуацию в регионе и городе атомщиков. Курская АЭС находится в 65 км от границы и 37 км от областного центра – Курска. Ее захват назывался в качестве одной из целей украинского вторжения в регион.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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