У энергообъекта в Курской области упала ракета

У энергообъекта в Курской области упала ракетаСпециалисты МЧС ведут работу по обезвреживанию
Ракета, предположительно, «Точка-У» упала возле энергетического объекта в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира группы разминирования сводного отряда МЧС России.
«Сегодня проводим работы по откопке и обезвреживанию, предположительно, "Точки-У"», – сказал он.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ в регион. Сейчас в области действует режим контртеррористической операции. С 6 августа было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. В регион были переброшены резервы Вооруженных сил России.
15 августа первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов Курской области. Он прибыл туда, чтобы лично увидеть строительную площадку Курской АЭС-2, а также обсудить текущую ситуацию в регионе и городе атомщиков. Курская АЭС находится в 65 км от границы и 37 км от областного центра – Курска. Ее захват назывался в качестве одной из целей украинского вторжения в регион.