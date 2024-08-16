У энергообъекта в Курской области упала ракета

15 августа первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов Курской области. Он прибыл туда, чтобы лично увидеть строительную площадку Курской АЭС-2, а также обсудить текущую ситуацию в регионе и городе атомщиков. Курская АЭС находится в 65 км от границы и 37 км от областного центра – Курска. Ее захват назывался в качестве одной из целей украинского вторжения в регион.