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Минобороны Канады разрешило ВСУ использовать свои танки на территории России

Ведомости

Украина может использовать переданные ей канадские танки и бронемашины на российской территории. Об этом сообщила представитель минобороны Канады Андре-Анна Пулен, передает телеканал CBC.

«Канада не накладывает географических ограничений на использование военного оборудования, которое мы передаем Украине», – подчеркнула она.

Отмечается, что Канада предоставила Украине восемь танков Leopard 2A4, сотни бронированных машин и несколько гаубиц M-777.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Сейчас в области действует режим контртеррористической операции.

С 6 августа в регионе было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. 15 августа МЧС России сообщило о 9500 жителях, находящихся в ПВР в 14 российских регионах. В Курскую область прибыло более 1300 т гуманитарной помощи. Вечером 14 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе региона. При этом судьба порядка 2000 человек, которые находились на территории, куда вторглись ВСУ, остается неизвестной.

В Курскую область были переброшены резервы Вооруженных сил России. Как заявлял начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным 7 августа, продвижение украинских бойцов вглубь территории России было остановлено. Минобороны 15 августа сообщило, что под контроль РФ удалось вернуть село Крупец западнее Льгова и Мартыновку северо-восточнее Суджи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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