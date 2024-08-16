Минобороны Канады разрешило ВСУ использовать свои танки на территории России

С 6 августа в регионе было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. 15 августа МЧС России сообщило о 9500 жителях, находящихся в ПВР в 14 российских регионах. В Курскую область прибыло более 1300 т гуманитарной помощи. Вечером 14 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе региона. При этом судьба порядка 2000 человек, которые находились на территории, куда вторглись ВСУ, остается неизвестной.