Минобороны Канады разрешило ВСУ использовать свои танки на территории России
Украина может использовать переданные ей канадские танки и бронемашины на российской территории. Об этом сообщила представитель минобороны Канады Андре-Анна Пулен, передает телеканал CBC.
«Канада не накладывает географических ограничений на использование военного оборудования, которое мы передаем Украине», – подчеркнула она.
Отмечается, что Канада предоставила Украине восемь танков Leopard 2A4, сотни бронированных машин и несколько гаубиц M-777.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Сейчас в области действует режим контртеррористической операции.
С 6 августа в регионе было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. 15 августа МЧС России сообщило о 9500 жителях, находящихся в ПВР в 14 российских регионах. В Курскую область прибыло более 1300 т гуманитарной помощи. Вечером 14 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе региона. При этом судьба порядка 2000 человек, которые находились на территории, куда вторглись ВСУ, остается неизвестной.
В Курскую область были переброшены резервы Вооруженных сил России. Как заявлял начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным 7 августа, продвижение украинских бойцов вглубь территории России было остановлено. Минобороны 15 августа сообщило, что под контроль РФ удалось вернуть село Крупец западнее Льгова и Мартыновку северо-восточнее Суджи.