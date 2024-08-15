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В Курской области получили повреждения более 40 объектов образования

Ведомости

Более 40 объектов образования Курской области получили различные повреждения, сообщил врио заместителя губернатора региона Виктор Карамышев.

«По сарафанному радио уже собрали информацию о том, что 43 [образовательных] объекта [находятся] в той или иной степени разрушения», – сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, после вторжения ВСУ в регион. Сейчас в регионе действует режим контртеррористической операции.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным 7 августа заявил, что продвижение украинских бойцов вглубь территории России было остановлено.

Врио губернатора Алексей Смирнов сообщал 14 августа, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 8000 жителей региона, среди них более 2200 детей. 15 августа МЧС России сообщило уже о 9500 жителях, находящихся в ПВР в 14 российских регионах. 

Вечером 14 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе Курской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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