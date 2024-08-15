В Курской области получили повреждения более 40 объектов образования
Более 40 объектов образования Курской области получили различные повреждения, сообщил врио заместителя губернатора региона Виктор Карамышев.
«По сарафанному радио уже собрали информацию о том, что 43 [образовательных] объекта [находятся] в той или иной степени разрушения», – сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, после вторжения ВСУ в регион. Сейчас в регионе действует режим контртеррористической операции.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным 7 августа заявил, что продвижение украинских бойцов вглубь территории России было остановлено.
Врио губернатора Алексей Смирнов сообщал 14 августа, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 8000 жителей региона, среди них более 2200 детей. 15 августа МЧС России сообщило уже о 9500 жителях, находящихся в ПВР в 14 российских регионах.
Вечером 14 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе Курской области.