WP: при попытке атаки на Белгородскую область многие военные ВСУ были ранены
Украинские военные почти сразу же подверглись интенсивной атаке артиллерией, беспилотниками и авиабомбами при попытке прорыва в Белгородской области. Многие из них получили ранения, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на раненых солдат.
Российские войска в регионе, по словам солдат, выглядели подготовленными к их прибытию, район был укреплен противотанковыми заграждениями «зубы дракона» и сильно заминирован. Многие украинские военнослужащие при этом были контужены или тяжело ранены, другие – убиты, их оставили позади.
Обстрелы были настолько интенсивными, пишет издание, что выжившим приходилось укрываться в окопах в течение нескольких дней. Один из военных признался, что они фактически передвигались вслепую.
15 августа российские власти объявили о создании координационного совета для повышения эффективности войск по прикрытию госграницы в Белгородской, Брянской и Курской областях. В совет вошли заместители министра обороны Андрея Белоусова, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ, а также главы трех регионов.
Бои ВС РФ и ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Под контроль РФ удалось вернуть села Крупец и Мартыновка. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.