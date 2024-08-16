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WP: при попытке атаки на Белгородскую область многие военные ВСУ были ранены

Ведомости

Украинские военные почти сразу же подверглись интенсивной атаке артиллерией, беспилотниками и авиабомбами при попытке прорыва в Белгородской области. Многие из них получили ранения, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на раненых солдат.

Российские войска в регионе, по словам солдат, выглядели подготовленными к их прибытию, район был укреплен противотанковыми заграждениями «зубы дракона» и сильно заминирован. Многие украинские военнослужащие при этом были контужены или тяжело ранены, другие – убиты, их оставили позади.

Обстрелы были настолько интенсивными, пишет издание, что выжившим приходилось укрываться в окопах в течение нескольких дней. Один из военных признался, что они фактически передвигались вслепую.

15 августа российские власти объявили о создании координационного совета для повышения эффективности войск по прикрытию госграницы в Белгородской, Брянской и Курской областях. В совет вошли заместители министра обороны Андрея Белоусова, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ, а также главы трех регионов.

Бои ВС РФ и ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Под контроль РФ удалось вернуть села Крупец и Мартыновка. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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