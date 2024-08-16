WP: при попытке атаки на Белгородскую область многие военные ВСУ были ранены

Российские войска в регионе, по словам солдат, выглядели подготовленными к их прибытию, район был укреплен противотанковыми заграждениями «зубы дракона» и сильно заминирован. Многие украинские военнослужащие при этом были контужены или тяжело ранены, другие – убиты, их оставили позади.