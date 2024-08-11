Кадыров заявил о готовности разместить в Чечне жителей Курской области

«Дал поручение соответствующим органам оперативно создать максимально комфортные условия для принятия, при необходимости, беженцев из Курской области. Я лично слежу за ситуацией в данном регионе и готов приложить все необходимые усилия для содействия федеральному центру в ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации», – написал он в своем Telegram-канале.