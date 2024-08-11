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Кадыров заявил о готовности разместить в Чечне жителей Курской области

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поручил создать условия для приема беженцев из Курской области, если возникнет такая необходимость. 

«Дал поручение соответствующим органам оперативно создать максимально комфортные условия для принятия, при необходимости, беженцев из Курской области. Я лично слежу за ситуацией в данном регионе и готов приложить все необходимые усилия для содействия федеральному центру в ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации», – написал он в своем Telegram-канале.

По данным главы республики, общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова направил в регион около 20 000 т продовольственной помощи. Груз получат более 4000 граждан, которые выехали из приграничных районов Курской области и находятся в ПВР.

Украинские военные находятся в приграничных районах Курской области с 6 августа, 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального масштаба. В тот же день Кадыров пообещал хорошие результаты в Курске в течение двух-трех дней.

10 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов назвал ситуацию в регионе сложной, но подчеркнул, что российские военные уже максимально контролируют обстановку. По данным МЧС на 11 августа, за последние сутки из приграничных районов Курской области выехали 8000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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